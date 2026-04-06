Ekranların sevilen yemek yarışması Yemekteyiz’de 6 ila 10 Nisan haftasında rekabet yine doruk noktasında yaşanıyor. Yarışmanın ilk gün mutfağa giren ismi Elif Cındık, hem iddialı açıklamaları hem de Karadeniz mutfağına özgü lezzetleriyle dikkatleri üzerine çekti. 'Çok iyi hazırlandım, kimseden korkmuyorum, onlar korksun benden' diyen Cındık, kemençe eşliğinde sunacağı yemeklerle hafızalara resmen kazındı. Peki Yemekteyiz Elif Cındık kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler ve birinci gün menüsü…

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Elif Cındık kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz'de ilk gün yarışan Elif Cındık kaç yaşında? TV8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının 6-10 Nisan haftasının ilk gün yarışmacısı Elif Cındık, iddialı tavırları ve Karadeniz mutfağına özgü lezzetleriyle dikkat çekti. Elif Cındık, Giresun'un Görele ilçesinden, 33 yaşında ve ev hanımıdır. Yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Elif Cındık, kendisini 'çok duygusal, kavgacı ve hırslı' olarak tanıtmıştır. İstanbul Beykoz'da ikamet eden Cındık, daha önce tekstil ve emlak şirketlerinde çalışmıştır. Elif Cındık'ın menüsü: Isırgan Çorbası, Kıymalı Mantar Dolması, Beğendi Yatağında Antrikot, Asma Yapraklı Bulgur Pilavı, Gavurdağı Salatası ve Bal Kabaklı Muhallebi.

YEMEKTEYİZ ELİF CINDIK KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Karadeniz’in mutfak kültürünü ekranlara taşıyan Elif Cındık, Giresun’un Görele ilçesinden. Karadeniz’in hırçınlığını ve sıcaklığını karakterinde birleştirdiğini yarışmada ifade eden Cındık, yarışmaya da bu enerjiyle hazırlanmış.

Yemekteyiz'e ablasıyla birlikte katılan Elif Cındık, tanıtım videosunu da kemençe eşliğinde yaparak, ekran başındakileri coşturdu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Elif Hanım, kendisini 'çok duygusal, kavgacı ve hırslı' olarak tanıttı.

Bununla beraber 'Çok üstüme gelirlerse hakkımı yedirmem' diyerek rakiplerine adeta gözdağı verdi. İstanbul Beykoz’da ikamet eden yarışmacı, daha önce tekstil ve emlak şirketlerinde çalışmış, şu anda ise ev hanımı olarak tamamen yemek yapmaya odaklanmış durumda.

YEMEKTEYİZ 1. GÜN YARIŞAN ELİF CINDIK KAÇ YAŞINDA?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 6-10 Nisan haftasında yarışan Elif Cındık şu anda 33 yaşındadır. Yarışmada bulunan bir diğer Elif ile karışıklık yaşanmaması adına Elif Cındık, Zuhal Topal tarafından küçük Elif olarak isimlendirildi.

16 yaşından beri mutfakta yemek yapan Elif Hanım'ın aynı zamanda 13 yaşında bir kızı bulunuyor. Elif Cındık eğer 200 bin TL'lik büyük ödülü alırsa kendini alışverişe vereceğini ve 200 bin TL'yi kendi için harcayacağını söyledi.

YEMEKTEYİZ ELİF CINDIK MENÜSÜNDE NELER VAR?

Yemekteyiz'in ilk gününde iddialı bir menü hazırlamasına rağmen, Elif Hanım'ın menüsü rakipleri tarafından oldukça basit bulundu. Masada yemekleri eleştiri yağmuruna tutulan Elif Hanım'ın Cuma günü 200 bin TL'yi alıp alamayacağı ise şimdiden merak konusu. Masa düzeni ise rakipleri ve Zuhal Topa tarafından beğenilen Elif Hanım'ın Yemekteyiz'e özel menüsü ise şu şekilde;