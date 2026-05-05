Yemekteyiz İmren Altun kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz İmren Altun ne iş yapıyor?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TV8'in en sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışan İmren Hanım, sert yorumları ve dobra kişiliğiyle izleyenden tam puan aldı. El lezzetine ve menüsüne oldukça güvenen İmren Altun, mutfak bilgisini Yemekteyiz masasına taşımaya hazırlanıyor. Peki Yemekteyiz İmren Altun kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yemekteyiz İmren Altun mesleği nedir? İşte İmren Hanım hakkında merak edilen tüm detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in Çarşamba gününde el lezzetini konuşturacak isim İmren Altun oldu. İmren Hanım, 47 yaşındadır ve aslen Artvinlidir.
Karadeniz mutfağına oldukça hakim olan İmren Hanım, kendi günüde Karadenizin en meşhur lezzetlerine yer vermeyi düşünüyor. 'Baklavanın da en lezzetlisini ben yaparım, yemeklerin de' diyen İmren Hanım'ın rakiplerinden kaç puan alacağı şimdiden merak ediliyor.
TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 4-8 Mayıs haftasında yarışan İmren Altun, profesyonel bir aşçıdır.
Kendine olan güveni ve yarışmanın ilk dakikalarından itibaren rakiplerine verdiği gözdağı, mesleki deneyimine de dayanmaktadır. Özellikle hijyen ve sunuma önem verdiğini söyleyen İmren Hanım, tabak puanlamasında da bu kriterini öne çıkaracağını belirtti.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçen Cuma büyük bir final heyecanı yaşanmıştı. Yarışmacılardan İbrahim Bey, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alarak günü 34 puanla kapattı. 1 Mayıs 2026 Cuma günü 200 bin TL'yi alan İbrahim Kar, yarışmadan gülerek ayrıldı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 4 ila 8 Mayıs haftasında yarışan yarışmacıları şu şekilde;
|Gün
|Yarışmacı
|1. Gün
|Ayten Ceyhan
|2. Gün
|Elif Kanat
|3. Gün
|İmren Altun
|4. Gün
|Onur Can
|5. Gün
|Adem Aybay