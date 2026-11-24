TV8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftada birbirinden iddialı yarışmacıları ağırlamaya devam ediyor. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Şenay Hanım, bu akşam rakipleri için hazırladığı menüyle mutfağa girecek. Yarışmacının performansının yanı sıra özel hayatı ve yaşam öyküsü de izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki, Yemekteyiz Şenay Hanım kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Şenay Hanım kimdir, kaç yaşında? Şenay Hanım ne iş yapıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Şenay Hanım'ın mesleği, memleketi ve yarışmadaki performansına dair detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şenay Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 23-27 Kasım 2026 haftasında yarışan isimlerden biridir. Edirneli olan yarışmacı, meslek olarak esnaf lokantası işletmeciliği yapmaktadır. 24 Kasım Salı günü kendi evinde hazırladığı menüyle rakiplerini ağırlayacaktır. Şenay Hanım'ın yaşı ve doğum tarihi hakkında doğrulanmış kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

YEMEKTEYİZ ŞENAY HANIM KİMDİR?

Şenay Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 23-27 Kasım 2026 haftasında yarışan isimlerden biri. Haftanın ilk gününde yarışmacı Kristina'nın masasında değerlendirmelerde bulunan Şenay Hanım, 24 Kasım Salı günü ise kendi evinde rakiplerini ağırlayacak. Edirneli olduğu ve esnaf lokantası işlettiği belirtilen yarışmacı, mutfak deneyimiyle dikkat çekiyor.

YEMEKTEYİZ ŞENAY HANIM KAÇ YAŞINDA?

Şenay Hanım'ın yaşı ve doğum tarihi hakkında şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının özel yaşamına ilişkin ayrıntılar da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer almıyor. Bu nedenle yaşı konusunda kesin bir rakam vermek mümkün değil.

YEMEKTEYİZ ŞENAY HANIM NE İŞ YAPIYOR?

Şenay Hanım'ın mesleğinin esnaf lokantası işletmeciliği olduğu belirtiliyor. Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren yarışmacının mutfak tecrübesi, Yemekteyiz'deki performansı açısından da merak uyandırıyor. Şenay Hanım, 24 Kasım'da hazırlayacağı menüyle hem rakiplerinden hem de Zuhal Topal'dan beğeni toplamaya çalışacak.

YEMEKTEYİZ ŞENAY HANIM NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Şenay Hanım'ın Edirneli olduğu aktarılıyor. Edirne mutfağı ve yöresel lezzetlerle ilgili deneyiminin yarışmadaki menüsüne nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Şenay Hanım, kendi gününde hazırlayacağı yemeklerle rakiplerinden yüksek puan almayı hedefliyor.

Edirneli olan ve esnaf lokantası işleten Şenay Hanım, mutfak deneyimini bu kez Yemekteyiz sofrasına taşıyor. 24 Kasım Salı günü rakiplerini evinde ağırlayacak olan yarışmacının hazırlayacağı menü ve alacağı puanlar şimdiden merak konusu oldu.