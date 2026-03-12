Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Yeraltı dizisinin Çiğdem'i Seray Özkan kimdir? Seray Özkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yeraltı dizisinde Çiğdem karakteri ile rolünü izleyiciye sunan oyuncu Seray Özkan'ın gerçek hayattaki kimliği merak edildi. Yeraltı dizisinde Paşa ile zoraki ilişkisi ile öne çıkan Çiğdem'i üstlenen Seray Özkan kimdir? Arama motorunda Seray Özkan kaç yaşında, sevgilisi var mı?' gibi sorular aratılmaya başladı. İşte Seray Özkan'a yönelik merak edilen bilgiler:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeraltı dizisinin Çiğdem'i Seray Özkan kimdir? Seray Özkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 00:15

NOW kanalının sevilen projesi Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna sonradan dahil olan genç oyuncu Seray Özkan, 'Çiğdem' rolüyle ekran karşısında oyunculuğunu sergiliyor. Yeraltı dizisinde Paşa'nın beşikkertmesi olarak hikayeye giren oyuncu Seray Özkan, güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Paşa'nın zorunlu olarak evlenmeye yanaştırıldığı Çiğdem karakterinin gerçek hayatta kim olduğu ise izleyiciler arasında araştırılıyor. Peki Yeraltı dizisinde Çiğdem'i oynayan Sera Özkan kimdir?

YERALTI DİZİSİNDE ÇİĞDEM'İN HİKAYESİ NE?


2026 yılında Now kanalının yeni sezon dizilerine gümbür gümbür eklenen Yeraltı dizisinde Çiğdem karakteri hikayenin odak noktasındaki kritik isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yeraltı dizisinin Çiğdem'i Seray Özkan kimdir? Seray Özkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Dram yüklü hikayesi ve güçlü duruşuyla dikkat çeken Çiğdem'i oynayan güzel oyuncu Seray Özkan'ın iddialı yeni dizisi Yeraltı'nda Paşa ile mecburi ilişkisi dizinin seyrini değiştirecek.

YERALTI DİZİSİNDE ÇİĞDEM ROLÜNÜ ÜSTLENEN SERAY ÖZKAN KİMDİR?

Televizyon ekranlarındaki son yeni projesi NOW'un iddialı dizisi olan Yeraltı'nda Çiğdem rolü ile ekrana çıkan oyuncu Seray Özkan, 6 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur.

Yeraltı dizisinin Çiğdem'i Seray Özkan kimdir? Seray Özkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Başarılı ilerleyen oyunculuk kariyerinde yaşı genç olmasına rağmen önemli projelerde yer edinerek isminden bahsettirmiştir.

Tiyatro kökenli oyuncu Seray Özkan, özellikle de geçtiğimiz sene yayınlanan “Sakıncalı” dizisinde 'Eliz' karakteri ile büyük bir çıkış yakalamış, güçlü sahne performanslarıyla hayran kitlesini arttırmıştır.

OYUNCU SERAY ÖZKAN NERELİ, SEVGİLİSİ VAR MI?

Memleketi Kastamonu olduğu bilinen Yeraltı dizisinin Çiğdem'i Seray Özkan'ın şuan için sevgilisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Yeraltı dizisinin Çiğdem'i Seray Özkan kimdir? Seray Özkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk ve modellik kariyerine annesinin desteğiyle giren Seray Özkan'ın bir de kendisinden küçük olup sanata ilgi duyduğu bir kardeşi bulunmaktadır.

SERAY ÖZKAN'IN ROL ALDIĞI TV PROJELERİ:


2019-2020: Zalim İstanbul / Afili Aşk (Yardımcı Roller)
2023–2024: Yabani (Çağla Soysalan)
2025: Sakıncalı (Eliz Gökmen)
2026: Yeraltı (Çiğdem)

Yeraltı dizisinin Çiğdem'i Seray Özkan kimdir? Seray Özkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
ETİKETLER
#Yeraltı Dizisi
#Oyuncu Biyografi
#Seray Özkan
#Çiğdem Karakteri
#Sakıncalı Dizisi
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.