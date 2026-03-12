Yeraltı dizisinin Çiğdem'i Seray Özkan kimdir? Seray Özkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

NOW kanalının sevilen projesi Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna sonradan dahil olan genç oyuncu Seray Özkan, 'Çiğdem' rolüyle ekran karşısında oyunculuğunu sergiliyor. Yeraltı dizisinde Paşa'nın beşikkertmesi olarak hikayeye giren oyuncu Seray Özkan, güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Paşa'nın zorunlu olarak evlenmeye yanaştırıldığı Çiğdem karakterinin gerçek hayatta kim olduğu ise izleyiciler arasında araştırılıyor. Peki Yeraltı dizisinde Çiğdem'i oynayan Sera Özkan kimdir?

YERALTI DİZİSİNDE ÇİĞDEM'İN HİKAYESİ NE?



2026 yılında Now kanalının yeni sezon dizilerine gümbür gümbür eklenen Yeraltı dizisinde Çiğdem karakteri hikayenin odak noktasındaki kritik isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Dram yüklü hikayesi ve güçlü duruşuyla dikkat çeken Çiğdem'i oynayan güzel oyuncu Seray Özkan'ın iddialı yeni dizisi Yeraltı'nda Paşa ile mecburi ilişkisi dizinin seyrini değiştirecek.

YERALTI DİZİSİNDE ÇİĞDEM ROLÜNÜ ÜSTLENEN SERAY ÖZKAN KİMDİR?

Televizyon ekranlarındaki son yeni projesi NOW'un iddialı dizisi olan Yeraltı'nda Çiğdem rolü ile ekrana çıkan oyuncu Seray Özkan, 6 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur.

Başarılı ilerleyen oyunculuk kariyerinde yaşı genç olmasına rağmen önemli projelerde yer edinerek isminden bahsettirmiştir.

Tiyatro kökenli oyuncu Seray Özkan, özellikle de geçtiğimiz sene yayınlanan “Sakıncalı” dizisinde 'Eliz' karakteri ile büyük bir çıkış yakalamış, güçlü sahne performanslarıyla hayran kitlesini arttırmıştır.

OYUNCU SERAY ÖZKAN NERELİ, SEVGİLİSİ VAR MI?

Memleketi Kastamonu olduğu bilinen Yeraltı dizisinin Çiğdem'i Seray Özkan'ın şuan için sevgilisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Oyunculuk ve modellik kariyerine annesinin desteğiyle giren Seray Özkan'ın bir de kendisinden küçük olup sanata ilgi duyduğu bir kardeşi bulunmaktadır.

SERAY ÖZKAN'IN ROL ALDIĞI TV PROJELERİ:



2019-2020: Zalim İstanbul / Afili Aşk (Yardımcı Roller)

2023–2024: Yabani (Çağla Soysalan)

2025: Sakıncalı (Eliz Gökmen)

2026: Yeraltı (Çiğdem)