Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Yeraltı dizisinin Adnan'ı kimdir? Sunay Kurtuluş'un oynadığı diziler neler, kaç yaşında?

Yeraltı dizisinde Adnan karakterini oynayan Sunay Kurtuluş, hayatını kaybeden Ayşegül Eraslan'ı gören son kişi olması nedeniyle gündem oldu. Peki Yeraltı dizisi oyuncusu Sunay Kurtuluş kimdir, kaç yaşında? Sunay Kurtuluş'un rol adldğı diziler'

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
15:39
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
15:39

Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu karakteri ile ekrana çıkan Sunay Kurtuluş, başarılı performansı ve güçlü karakteri ile dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak ekrana geliyordu. Geçtiğimiz günden beri ismi sıklıklı anılır olan Sunay Kurtuluş, bu kez magazin gündemine oyunculuğuyla değil de fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrasındaki bir detay ile geldi. İşte Benim Stilim Yarışmasında kendi göstererek, tanınırlığını arttıran fenomen Ayşegül Eraslan'ın kanlı not bırakılarak evde ölü halde bulunması sonrasında oyuncu Sunay Kurtuluş'un merhum fenomenin evine son giren kişi olarak kameralara yansıması kamuoyunda büyük dikkat çekti. Toplum içerisinde fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümü ile bağdaştırılabilecek şüpheliler arasında görülmeye başlanan oyuncu Sunay Kurtuluş, çoğu kişi tarafından mercek altına alınmaya başladı. Peki Yeraltı dizisinin Adnan'ı Sunay Kurtuluş kimdir, daha önce hangi dizilerde oynadı?

YERALTI DİZİSİNİN ADNAN'I SUNAY KURTULUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

NOW ekranlarının favori dizisi haline gelen oyuncu kadrosundaki isimlerden olan Sunay Kurtuluş,1 Ocak 1998 yılında Balıkesir'de doğdu.

Üniversite'yi Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü'nde aldığı başarılı notlarla bitiren Kurtuluş, mezuniyet sonrasında kariyer hayatını oyunculuk alanına doğru çevirdi.

Yeraltı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Sunay Kurtuluş, genç yaşına rağmen kısa zamanda geniş bir kitleye ulaşarak tanınırlığını arttırmıştır.

Oyunculuk kariyerine gençlik döneminde yönelen Sunay Kurtuluş, kariyerine yeni projelerle devam etmeyi hedefleyen isimlerden biri olarak görülüyor.

YERALTI DİZİSİNDE ADNAN YOLCU'NUN HİKAYESİ NE?

Başrolünde Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu'nun olduğu Yeraltı dizisinde Adnan karakteri, Efraim'in güvenini kazanarak, ona olan sadakati karşısında bağlılığı ile öne çıkan bir kişiliktir.

SUNAY KURTULUŞ'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:


Yeraltı (NOW, Medyapım, 2026)
Şakir Paşa Ailesi (NOW, Medyapım, 2025)

ETİKETLER
#oyunculuk
#Sunay Kurtuluş
#Yeraltı Dizisi
#Ayşegül Eraslan
#Adnan Yolcu
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.