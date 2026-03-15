Yeraltı dizisinin Adnan'ı kimdir? Sunay Kurtuluş'un oynadığı diziler neler, kaç yaşında?

Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu karakteri ile ekrana çıkan Sunay Kurtuluş, başarılı oyunculuk performansı ve güçlü karakteri ile dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak ekrana geliyordu. Geçtiğimiz günden beri ismi sıklıklı anılır olan Sunay Kurtuluş, bu kez magazin gündemine oyunculuğuyla değil de fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrasındaki bir detay ile geldi. İşte Benim Stilim Yarışmasında kendi göstererek, tanınırlığını arttıran fenomen Ayşegül Eraslan'ın kanlı not bırakılarak evde ölü halde bulunması sonrasında oyuncu Sunay Kurtuluş'un merhum fenomenin evine son giren kişi olarak kameralara yansıması kamuoyunda büyük dikkat çekti. Toplum içerisinde fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümü ile bağdaştırılabilecek şüpheliler arasında görülmeye başlanan oyuncu Sunay Kurtuluş, çoğu kişi tarafından mercek altına alınmaya başladı. Peki Yeraltı dizisinin Adnan'ı Sunay Kurtuluş kimdir, daha önce hangi dizilerde oynadı?

YERALTI DİZİSİNİN ADNAN'I SUNAY KURTULUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

NOW ekranlarının favori dizisi haline gelen Yeraltı dizisi oyuncu kadrosundaki isimlerden olan Sunay Kurtuluş,1 Ocak 1998 yılında Balıkesir'de doğdu.

Üniversite'yi Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü'nde aldığı başarılı notlarla bitiren Kurtuluş, mezuniyet sonrasında kariyer hayatını oyunculuk alanına doğru çevirdi.

Yeraltı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Sunay Kurtuluş, genç yaşına rağmen kısa zamanda geniş bir kitleye ulaşarak tanınırlığını arttırmıştır.

Oyunculuk kariyerine gençlik döneminde yönelen Sunay Kurtuluş, kariyerine yeni projelerle devam etmeyi hedefleyen isimlerden biri olarak görülüyor.

YERALTI DİZİSİNDE ADNAN YOLCU'NUN HİKAYESİ NE?

Başrolünde Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu'nun olduğu Yeraltı dizisinde Adnan karakteri, Efraim'in güvenini kazanarak, ona olan sadakati karşısında bağlılığı ile öne çıkan bir kişiliktir.

SUNAY KURTULUŞ'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:



Yeraltı (NOW, Medyapım, 2026)

Şakir Paşa Ailesi (NOW, Medyapım, 2025)

