Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

'Yeraltı' dizisinde Ali Haydar'ın kız kardeşi 'Melek' rolü ile ekranlara gelen Ülkü Hilal Çiftçi, dizi sahnelerindeki dikkat çeken performansıyla arama motorunun en çok aranan isimlerden biri oluyor. NOW kanalının iddialı dizisi Yeraltı'nda genç yaşına rağmen sergilediği yetenekli oyunculuk performansı ve karakteri ile gözleri üzerine toplayan oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin gerçek hayattaki kimliği merak ediliyor. Yeraltı dizisinin güçlü oyuncu kadrosudan yer alan 'Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı? gibi sorular en sık aratılan başlıklardan biri oluyor. Peki Yeraltı dizisinin genç oyuncudu Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

YERALTI DİZİSİNİN MELEK'İ ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KISACA KİMDİR?

Yeraltı dizisinin önemli karakterlerinden biri olup Ali Haydar'ın en değerlisi olup kız kardeşi rolünü taşıyan Ülkü Hilal Çiftçi, NOW ekranlarında 'Melek' karakteri ile ekranda kendini gösteriyor.

11 Ocak 2009 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesinde gözlerini dünyaya açan Ülkü Hilal Çiftçi, oyunculuk kariyerine henüz 4 yaşındayken başlamış ve ilk reklam filminde o yıl oynamıştır.

Oyunculuğa karşı heves ve merakını küçüklükte fark eden Ülkü Hilal Çiftçi'nin rol aldığı dizilerdeki üstün yeteneği pek çok yapımcı tarafından keşfedilmiş ve devamında yeni projeler ünlü isme sunulmuştur.

Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini genç yaşında iddialı rollerle sürdürmeye devam eden Ülkü Hilal Çiftçi, dizi ve filmlerde oynamasının yanı sırsa müzik ile de ilgilenmektedir.

Kanal D'nin sevilen dizisi, 2024 yapımı İnci Taneleri dizisindeki Ayça karakteri ile ismini geniş bir kitleye duyuran Ülkü Hilal Çiftçi, şimdilerde NOW'un yeni başarılı dizisi Yeraltı'nda Melek olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu gibi önemli isimlerin toplandığı kadroda genç yaşına rağmen oyunculuk yeteneğiyle öne çıkıyor.

YERALTI'NIN MELEK'İ ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ BAŞKA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Televizyon ekranlarında birden fazla sayıda popüler dizide oyunculuk sergileyen güzel, genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin ilk dizisi 2012 de yayınlanan "Karadayı" oldu.

Hemen sonra "Arka Sokaklar", "O Hayat Benim", "Kırgın Çiçekler" gibi izlenme oranı yüksek dizilerde rol almıştır.

Sinema filmlerinde ise "Lacivet Gece", "Siccin 3: Cürmü Aşk" ve "Sessiz Yalanlar", Dönence" isimli projelerde oynamıştır.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER:

Arka Sokaklar – Duru

Karadayı – Zeynep

Elif – Melek

O Hayat Benim – Cimcime

Kırgın Çiçekler

Adı Zehra – Mine Kurdoğlu

Tozkoparan İskender – Duygu

Dönence – Gülce

İnci Taneleri – Ayça

Yeraltı – Melek