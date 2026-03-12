Menü Kapat
10°
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk kariyerine çocuklukta başlayıp setlerde büyüyen Ülkü Hilal Çiftçi, yeni dizisi olan Yeraltı'ndaki 'Melek' karakteri ile öne çıkıyor. Yeraltı dizisinin Melek'ini oynayan Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler nelerdir?

Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
'Yeraltı' dizisinde Ali Haydar'ın kız kardeşi 'Melek' rolü ile ekranlara gelen Ülkü Hilal Çiftçi, dizi sahnelerindeki dikkat çeken performansıyla arama motorunun en çok aranan isimlerden biri oluyor. NOW kanalının iddialı dizisi Yeraltı'nda genç yaşına rağmen sergilediği yetenekli oyunculuk performansı ve karakteri ile gözleri üzerine toplayan oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin gerçek hayattaki kimliği merak ediliyor. Yeraltı dizisinin güçlü oyuncu kadrosudan yer alan 'Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı? gibi sorular en sık aratılan başlıklardan biri oluyor. Peki Yeraltı dizisinin genç oyuncudu Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

YERALTI DİZİSİNİN MELEK'İ ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KISACA KİMDİR?

Yeraltı dizisinin önemli karakterlerinden biri olup Ali Haydar'ın en değerlisi olup kız kardeşi rolünü taşıyan Ülkü Hilal Çiftçi, NOW ekranlarında 'Melek' karakteri ile ekranda kendini gösteriyor.

Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

11 Ocak 2009 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesinde gözlerini dünyaya açan Ülkü Hilal Çiftçi, oyunculuk kariyerine henüz 4 yaşındayken başlamış ve ilk reklam filminde o yıl oynamıştır.

Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuğa karşı heves ve merakını küçüklükte fark eden Ülkü Hilal Çiftçi'nin rol aldığı dizilerdeki üstün yeteneği pek çok yapımcı tarafından keşfedilmiş ve devamında yeni projeler ünlü isme sunulmuştur.

Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini genç yaşında iddialı rollerle sürdürmeye devam eden Ülkü Hilal Çiftçi, dizi ve filmlerde oynamasının yanı sırsa müzik ile de ilgilenmektedir.

Kanal D'nin sevilen dizisi, 2024 yapımı dizisindeki Ayça karakteri ile ismini geniş bir kitleye duyuran Ülkü Hilal Çiftçi, şimdilerde NOW'un yeni başarılı dizisi Yeraltı'nda Melek olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu gibi önemli isimlerin toplandığı kadroda genç yaşına rağmen oyunculuk yeteneğiyle öne çıkıyor.

YERALTI'NIN MELEK'İ ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ BAŞKA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Televizyon ekranlarında birden fazla sayıda popüler dizide oyunculuk sergileyen güzel, genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin ilk dizisi 2012 de yayınlanan "Karadayı" oldu.

Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Hemen sonra "Arka Sokaklar", "O Hayat Benim", "Kırgın Çiçekler" gibi izlenme oranı yüksek dizilerde rol almıştır.

Sinema filmlerinde ise "Lacivet Gece", "Siccin 3: Cürmü Aşk" ve "Sessiz Yalanlar", Dönence" isimli projelerde oynamıştır.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER:

Arka Sokaklar – Duru
Karadayı – Zeynep
Elif – Melek
O Hayat Benim – Cimcime
Kırgın Çiçekler
Adı Zehra – Mine Kurdoğlu
Tozkoparan İskender – Duygu
Dönence – Gülce
İnci Taneleri – Ayça
Yeraltı – Melek

Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
