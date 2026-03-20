Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Yeraltı dizisinin Volkan'ı Burak Çelik kimdir, kaç yaşında ? Burak Çelik' evli mi, oynadığı diziler neler?

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı, iddialı oyuncu kadrosuna bir yeni ismi daha ekledi. Yeraltı dizisinde 'Volkan' rolünü oynayacak olan Burak Çelik'in kim olduğuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Yeraltı dizisinin Volkan'ı Burak Çelik'in özel hayatı ve meslek kariyerine dari merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki Yeraltı dizisinin Volkan'ı kimdir? Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, rol aldığı diziler neler?

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 00:52
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 00:52

güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanla beklenen bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. 'Ceylan' karakteriyle Devrim Özkan'ın, 'Ali Haydar' karakteriyle Deniz Can Aktaş'ın ve 'Bozo' karakteriyle de Uraz Kaygılaroğlu'nun ön plana çıktığı Yeraltı dizisi, oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. En son İsmail'in oğlu 'Kaan' rolüyle ekrana gelen Orhan Becerir'in kadroda kendini göstermesinden sonra şimdi de bomba karakter Volkan'ı oynayacak ismin ekranların karizmatik ismi Burak Çelik olduğu öğrenildi. Peki Yeraltı dizisinin oyuncu ekibine yeni transfer olan Burak Çelik kimdir? Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik hangi dizilerde rol aldı? Yeraltı dizisinin oyuncusu Burak Çelik hakkında merak edilenler...

YERALTI DİZİSİNDE VOLKAN'IN HİKAYESİ NE?

Yeraltı dizisinin yeni bölümüne gümbür gümbür gelecek olan Volkan karakteri, Yeraltı'nın tüm dengelerini sarsacak çok önemli bir karakter olarak kendini gösterecek.

Diziye yeni bir soluk ve güç mücadelesi katacak olan Volkan karakteriyle birlikte hem Bozo tarafında hem de Ali Haydar tarafında taşlar yeniden yerinden oynatılacak.

YERALTI DİZİSİNİN VOLKAN'I BURAK ÇELİK KİMDİR? BURAK ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Now ekranlarının güçlü dizisi Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Burak Çelik, ekran karşısında 'Volkan' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

1992 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Burak Çelik, 2013 senesinde hem Best Model of Turkey hem de Best Model of the World yarışmalarında birincilik elde ederek tüm gözleri üzerine çekmiştir.

Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde alıp bitiren ünlü isim, televizyon ekranlarındaki ilk deneyimini ise Karagül dizisindeki “Serdar” rolüyle yaşamıştır.

Burak Çelik, özellikle de bir dönem Star TV ekranlarında verilen popüler dizi Söz'deki aksiyon performansı ve ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman’daki “Kongar” rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.

BURAK ÇELİK EVLİ Mİ YOKSA BEKAR MI?

Ekranların yetenekli oyuncusu Burak Çelik'in yer aldığı dizilerdeki başarılı performansları, izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Oyunculuk performansı kadar özel hayatı da ilgi duyulan Burak Çelik'e yönelik yapılan çoğunluklu araştırmalardan birisi de ünlü ismin evlilik hayatının olup olmadığı ile ilgili oluyor.

Şimdilerde yeni projesi Yeraltı olup Volkan karakteri ile ekranlara geri dönen Burak Çelik'in iki kez evlilik yaptığı biliniyor. İlk eşi 2013-2015 yılları arasında Ayşenur Özkan ile yapmış ve anlaşamamaları sebebiyle yollarını ayırmışlardır.

Çelik'in 2024 yılında ise günümüzde hala evliliğini sürdürdüğü Ece Bayrak ile mutlu bir hayatı olduğu biliniyor.

BURAK ÇELİK'İN ROL ALDIĞI TV VE SİNEMA PROJELERİ:

Karagül 2013-2016

Hayat Sevince Güzel 2016

Kara Yazı 2017

Söz 2017-2018

Sevgili Geçmiş 2019

Kuruluş Osman 2020-2022

Senden Daha Güzel 2022

Ben Bu Cihana Sığmazam 2022-2024

Hudutsuz Sevda 2024-2026

Filmler:

Deli Aşk 2017

Karanlıktaki Melekler 2017

