Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Yeşim Gül Akşar kimdir, kaç yaşında? Yeşim Gül Akşar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

TV ekranlarının tecrübeli isimlerinden biri olan Yeşim Gül Akşar, dizi ve sinema oyunculuğu yapmasının yanı sıra tiyatro çalışmalarındaki başarılarıyla da gündemdedir. Peki Yeşim Gül Akşar kimdir, hangi yapımlarda oynadı? Oyuncu Yeşim Gül Akşar'ın kariyerine dair merak edilen bilgiler...

Yeşim Gül Akşar kimdir, kaç yaşında? Yeşim Gül Akşar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 21:44

Televizyon ekranlarının deneyimli oyuncularından olan Yeşim Gül Akşar, daha önce 'Cesur Yürek', 'Kaderimin Oyunu', 'Bizi Hatırla', 'Aşk Yalanı Sever' gibi yapımlarda kendini göstererek ekranların tanınır isimlerinden biri haline gelmiştir. 59 yaşındaki ünlü oyuncu rol aldığı dizilerdeki başarılı performanslarıyla isminden bahsettirir iken ünlü ismin özel hayatına yönelik yapılan araştırmalar ise hız kazanıyor. Peki Yeşim Gül Akşar kimdir, kaç yaşındadır? Ekranların sevilen oyuncusu Yeşim Gül Akşar'ın özel hayatına yönelik merak edilen detaylar:

HABERİN ÖZETİ

Yeşim Gül Akşar kimdir, kaç yaşında? Yeşim Gül Akşar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Deneyimli oyuncu Yeşim Gül Akşar'ın kariyeri ve kişisel bilgileri hakkında bilgi veren bir haberdir.
Yeşim Gül Akşar, 27 Mayıs 1966'da Ankara'da doğmuştur.
Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.
'Cesur Yürek', 'Kaderimin Oyunu', 'Bizi Hatırla', 'Aşk Yalanı Sever' gibi yapımlarda rol almıştır.
Sinema filmleri ve TV dizilerinde birçok projede yer almıştır.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

OYUNCU YEŞİM GÜL AKŞAR KİMDİR?

27 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Yeşim Gül Akşar, televizyon ekranlarında sergilemiş olduğu kabiliyetli potansiyeliyle izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biri olmuştur.

Yeşim Gül Akşar kimdir, kaç yaşında? Yeşim Gül Akşar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Hacettepe Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro Bölümü'nü aldığı başarılı notlarla bitiren Yeşim Gül Akşar, rol aldığı TV ve sinema filmlerindeki rolünün yanı sıra çeşitli projelerde yer alarak seslendirmelerde de bulunmuştur.

Yeşim Gül Akşar kimdir, kaç yaşında? Yeşim Gül Akşar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevini sürdürdüğü bilinen Akşar, 'Tamamen Doluyuz', 'Sevgili Hayat', 'İçerdekiler' gibi yapımlarda aldığı rol ile oyunculuk yeteneğini herkese kanıtlamıştır.

Yeşim Gül Akşar kimdir, kaç yaşında? Yeşim Gül Akşar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

SİNEMA FİLMLERİ:

Bizi Hatırla (2018)

Sizi Seviyorum (Hatice, 2009)

Kıskanmak (Naşide, 2009)

Gökten Üç Elma Düştü (Necla, 2008)

Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Zehra, 2006)

TV DİZİLERİ:


Dolunay (Leman, 2017)

Cesur Yürek (Güler, 2016)

Aşk Yalanı Sever (Elmas Koçoğlu, 2016)

Çırağan Baskını Çırağan Baskını (Valide Sultan 2014)

Alın Yazım (Aysel, 2014-2015)

Dila Hanım (Eren Hanım, 2012-2013)

Sensiz Olmaz (Sumru, 2011)

Ömre Bedel (Ayten, 2009-2010)

Ayışığı (Saye, 2008)

Tatlı Bela Fadime (Müzeyyen, 2007)

Oyun Bitti (Ayfer, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Belkıs, 2006)

Gülpare (Nurhan Güldemir, 2006)

Arka Sokaklar (Leman, 2006)

Ödünç Hayat (Jale, 2005)

Bizim Evin Halleri (Fidan, 2000)

