Yeşim Gül Akşar kimdir, kaç yaşında? Yeşim Gül Akşar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Televizyon ekranlarının deneyimli oyuncularından olan Yeşim Gül Akşar, daha önce 'Cesur Yürek', 'Kaderimin Oyunu', 'Bizi Hatırla', 'Aşk Yalanı Sever' gibi yapımlarda kendini göstererek ekranların tanınır isimlerinden biri haline gelmiştir. 59 yaşındaki ünlü oyuncu rol aldığı dizilerdeki başarılı performanslarıyla isminden bahsettirir iken ünlü ismin özel hayatına yönelik yapılan araştırmalar ise hız kazanıyor. Peki Yeşim Gül Akşar kimdir, kaç yaşındadır? Ekranların sevilen oyuncusu Yeşim Gül Akşar'ın özel hayatına yönelik merak edilen detaylar:

OYUNCU YEŞİM GÜL AKŞAR KİMDİR?

27 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Yeşim Gül Akşar, televizyon ekranlarında sergilemiş olduğu kabiliyetli potansiyeliyle izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biri olmuştur.

Hacettepe Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro Bölümü'nü aldığı başarılı notlarla bitiren Yeşim Gül Akşar, rol aldığı TV ve sinema filmlerindeki rolünün yanı sıra çeşitli projelerde yer alarak seslendirmelerde de bulunmuştur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevini sürdürdüğü bilinen Akşar, 'Tamamen Doluyuz', 'Sevgili Hayat', 'İçerdekiler' gibi yapımlarda aldığı rol ile oyunculuk yeteneğini herkese kanıtlamıştır.

SİNEMA FİLMLERİ:

Bizi Hatırla (2018)

Sizi Seviyorum (Hatice, 2009)

Kıskanmak (Naşide, 2009)

Gökten Üç Elma Düştü (Necla, 2008)

Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Zehra, 2006)

TV DİZİLERİ:



Dolunay (Leman, 2017)

Cesur Yürek (Güler, 2016)

Aşk Yalanı Sever (Elmas Koçoğlu, 2016)

Çırağan Baskını Çırağan Baskını (Valide Sultan 2014)

Alın Yazım (Aysel, 2014-2015)

Dila Hanım (Eren Hanım, 2012-2013)

Sensiz Olmaz (Sumru, 2011)

Ömre Bedel (Ayten, 2009-2010)

Ayışığı (Saye, 2008)

Tatlı Bela Fadime (Müzeyyen, 2007)

Oyun Bitti (Ayfer, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Belkıs, 2006)

Gülpare (Nurhan Güldemir, 2006)

Arka Sokaklar (Leman, 2006)

Ödünç Hayat (Jale, 2005)

Bizim Evin Halleri (Fidan, 2000)