Yiğit Hanay kimdir kaç yaşında? Yiğit Hanay’ın mesleği ne?

Teşkilat dizisi, yeni bölümünde spor dünyasından sürpriz bir ismi konuk ediyor. Brezilya Jiu-Jitsu alanında IBJJF Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları bulunan siyah kuşak milli sporcu Yiğit Hanay, dizide özel bir sahnede izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrol oyuncularından Tolga Sarıtaş ile dövüş sahnesinde karşı karşıya gelecek olan Hanay’ın performansı merak konusu oldu. Gerçek hayatta da uzun süredir Yiğit Hanay’dan BJJ eğitimi alan Sarıtaş’ın, hocasıyla olan uyumunu sete taşıdığı öğrenildi. Peki, Yiğit Hanay kim kaç yaşında? Yiğit Hanay’ın mesleği ne?

YİĞİT HANAY KİM KAÇ YAŞINDA?

Yiğit Hanay, son dönemde hem spor kariyeri hem de televizyon projeleriyle adından söz ettiriyor. 30 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen milli sporcu, küçük yaşlardan itibaren dövüş sanatlarına ilgi duymaya başladı.

Henüz 10 yaşındayken judo sporuna başlayan Hanay, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken sporcu, judo branşında tam 4 kez İstanbul Şehir Şampiyonu olmayı başardı ve siyah kemer sahibi oldu.

Daha sonra kariyerini Brezilya Jiu-Jitsu alanında geliştiren Yiğit Hanay, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Özellikle IBJJF Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarıyla spor dünyasında büyük ses getiren Hanay, son dönemde ekran projelerinde de yer almaya başladı. 26 yaşındaki başarılı sporcu, hem spor kariyeri hem de televizyon dünyasındaki projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

YİĞİT HANAY’IN MESLEĞİ NE?

Yiğit Hanay, profesyonel dövüş sporcusu ve Brezilya Jiu-Jitsu eğitmeni olarak kariyerini sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgi duyan Hanay, yıllar içinde hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada dikkat çeken başarılara imza attı.

2016 yılında henüz 16 yaşındayken Carlson Gracie Junior’a bağlı yerel bir jiu-jitsu akademisine katılan Hanay, burada eğitmen Çağlar Yazman eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Disiplinli antrenman süreci sonunda mor kemere kadar yükselen başarılı sporcu, kariyerine daha sonra farklı bir yön verdi.

Leylak kemer seviyesine ulaştığında, Renzo Gracie ekolünden gelen siyah kuşak sahibi Arturo Wesson ile çalışmaya başlayan Hanay, özellikle giysiz mücadele anlamına gelen “no-gi” kurallarına yoğunlaştı. Bu alanda kendisini geliştiren sporcu, kısa sürede önemli turnuvalarda dikkat çekici başarılar elde etti.

Yiğit Hanay, ilerleyen süreçte İstanbul’da kendi Renzo Gracie Akademisi şubesini açtı. Başarılı sporcu, 7 Aralık 2023 tarihinde hocası Arturo Wesson’dan siyah kemerini alarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.