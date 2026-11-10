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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:50
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GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:52

Yonca Şık kimdir, ne iş yapıyor ,neden gözaltına alındı? Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu’nun hayatı…

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu Şık gözaltına alındı. Siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında evinden alınan Verdioğlu Şık’ın hayatı merak konusu oldu. TİP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın gözaltına alındığı soruşturmaya yönelik çalışma devam ediyor. Peki Yonca Şık kimdir, ne iş yapıyor? İşte, hayatına ilişkin bilgiler…

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Editor
 Fuat İğci
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Yonca Şık kimdir, ne iş yapıyor ,neden gözaltına alındı? Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu’nun hayatı…
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:52

(TİP) Milletvekili ’ın eşi Yonca Verdioğlu siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Bu gelişmenin ardından Yonca Şık’ın hayatı mercek altına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Yonca Şık kimdir, ne iş yapıyor ,neden gözaltına alındı? Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu’nun hayatı…

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu, siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Yonca Verdioğlu Şık, 'siyasal veya askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ahmet Şık, 1970 Adana doğumlu olup İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.
Ahmet Şık, daha önce Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl gazeteleri ve Nokta dergisinde çalışmış, Reuters'da foto muhabirliği yapmıştır.
Ahmet Şık, 2018'de HDP'den İstanbul milletvekili seçilmiş, daha sonra istifa edip TİP'e katılmıştır.
Ahmet Şık, TİP'ten 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir ve partide Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

YONCA ŞIK KİMDİR?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.  Yonca Verdioğlu Şık, gazeteci ve siyasetçi Ahmet Şık ile evlidir. Çiftin Mina adında bir kız çocukları bulunuyor.

Yonca Şık kimdir, ne iş yapıyor ,neden gözaltına alındı? Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu’nun hayatı…

AHMET ŞIK KİMDİR?

1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

Yonca Şık kimdir, ne iş yapıyor ,neden gözaltına alındı? Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu’nun hayatı…

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) İstanbul milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2020'de HDP'den istifa etti; 19 Nisan 2021'de Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde TİP'ten 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

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#türkiye işçi partisi
#Siyasal Casusluk
#Yonca Verdioğlu
#Siyasal Veya Askeri Casusluk
#Biyografi
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