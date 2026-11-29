Ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile 2019 yılında evlenen Erkan Erzurumlu, müzik dünyasındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Gitarist, besteci ve aranjör olarak kariyerini sürdüren Erzurumlu, müzisyen bir ailede yetişti. Londra'da dünyaya gelen ve eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünde tamamlayan sanatçının hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu oldu. Peki, Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen biyografisi...

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HABERİN ÖZETİ Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Ziynet Sali ile evli olan gitarist, besteci ve aranjör Erkan Erzurumlu'nun hayatı, eğitimi ve müzik kariyeri aktarılmaktadır. 4 Haziran 1984 Londra doğumlu olan Erzurumlu, aslen Kıbrıslıdır ve müzisyen bir ailede yetişmiştir. Babasının Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu olduğu belirtilmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden 2011 yılında mezun olmuş ve Dr. Hyunjin Minden'den klasik gitar dersleri almıştır. 15 Eylül 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenle Ziynet Sali ile evlenmiştir. Müzik kariyerini gitarist, besteci ve aranjör olarak sürdürmektedir.

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Erkan Erzurumlu, 4 Haziran 1984 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında olan Erzurumlu, müzisyen bir ailede yetişti. Küçük yaşlarda gitarla tanışan sanatçı, müzik kariyerini gitarist ve besteci olarak sürdürdü. Özellikle farklı müzik türlerine ilgi duyan Erzurumlu, klasik müzikten caz ve flamenkoya uzanan geniş bir müzik yelpazesinde çalışmalar yaptı.

ERKAN ERZURUMLU ASLEN NERELİ?

Aslen Kıbrıslı olan Erkan Erzurumlu'nun babası, Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu'dur. Babasının müzikle ilgilenmesi, onun da küçük yaşlarda bu alana yönelmesinde etkili oldu. Gitarla erken yaşta tanışan Erzurumlu, gençlik döneminde farklı müzisyenlerle sahne aldı ve stüdyo kayıtlarında yer aldı.

ERKAN ERZURUMLU'NUN EĞİTİMİ VE MÜZİK KARİYERİ

Erkan Erzurumlu, ilk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası'nda başladı. Lise yıllarında müzik yarışmalarına katılan sanatçı, ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünde eğitim aldı. 2011 yılında mezun olan Erzurumlu, üniversite döneminde klasik Batı müziği üzerine öğrenim gördü.

Eğitimi sırasında Güney Koreli akademisyen Dr. Hyunjin Minden'den klasik gitar dersleri alan sanatçı, caz, füzyon ve flamenko alanlarında da çalışmalar yaptı. Üniversite yıllarında çeşitli resitaller veren Erzurumlu, profesyonel müzik kariyerini sahne ve stüdyo çalışmalarıyla geliştirdi.

ZİYNET SALİ İLE ERKAN ERZURUMLU NE ZAMAN EVLENDİ?

Erkan Erzurumlu, ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile 15 Eylül 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenle evlendi. Bir süre birliktelik yaşayan çift, nikâh töreniyle ilişkilerini resmiyete taşıdı. Müzik dünyasında tanışan ikili, evliliklerinin ardından da birlikte görüntülenmeye devam etti.

Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu, hem sahne çalışmalarını hem de solo müzik projelerini sürdürürken çiftin özel hayatı da magazin dünyasının ilgi gösterdiği konular arasında yer alıyor.