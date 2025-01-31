Alperen Şengün'den 18 yıl sonra NBA'de tarihi başarı! Mehmet Okur'dan sonra bunu başaran ilk Türk

31 Ocak 2025 08:07 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:20

Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçildi. Milli basketbolcu böylece 18 yıl önce aynı başarıyı yakalayan Mehmet Okur'dan sonra bu gururu yaşatan ilk Türk oldu.

Basketbolun zirvesi olarak gösterilen NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Milli basketbolcumuz 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilerek Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra All-Star'a seçilen ilk Türk oldu. Bu sezon NBA'de 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile bu sezon NBA'in en iyilerinden olan Alperen Şengün, All-Star'da 12 kişilik Batı Konferansı karmasında kendine yer buldu.

MAÇA YEDEK BAŞLAYACAK

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucu belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer aldı. Takımın yedeklerinde ise Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.

NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN?

24 NBA All-Star oyuncusu eşit olarak üç takıma bölünecek. Dördüncü takım ise NBA'de birinci ve ikinci yılındaki oyuncuları ile NBA G Ligi'nin öne çıkan oyuncuları arasında 14 Şubat'ta oynanacak maçtan galip çıkan takım olacak. 2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.