At yarışında şike iddiası! Lider atın jokeyi son düzlükte öyle bir düştü ki...

14 Ağustos 2024 14:35 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:42

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Hint Okyanusu'nda yer alan Afrika ülkesi Mauritius'ta düzenlenen bir at yarışı müsabakası dünya genelinde büyük yankı buldu. Mauritius'ta bir jokeyin kazanmasına kesin gözüyle bakılan yarışta son düzlükte atından düşmesi bahisçileri kızdırdı.

SORUŞTURMA AÇILACAK

İkinci yarışta Special Force isimli atın yarışı kazandığı düşünülüyordu. Ancak son düzlüğe girilirken atın jokeyi Alvinio Roy arkasına bakarken aniden düştü.

Roy'un hiç de doğal gözükmeyen düşününün ardınrdan "bahis şikesi" yapıldığı söylentileri ayyuka çıktı. Yarış hakkında soruşturma başlatması beklenen hakemlerin raporlarında, "Düzlüğe girdikten kısa bir süre sonra Jokey A. Roy sağ üzengisini kaybetti, ardından sol üzengi de çıktı" ifadeleri yer aldı.

ÖFKELERİNİ ANKETLE DİLE GETİRDİLER

Bahisçiler, şaibeli yarışın ardından jokey Roy'un ömür boyu yarışlardan menedilmesi gerektiği yönünde bir anketle öfkelerini dile getirdi. Mauritius At Yarışı sayfasının yaptığı ankete 692 kişi katıldı ve oy kullananların yüzde 82'si jokeyin ömür boyu menedilmesi gerektiğini belirtti.