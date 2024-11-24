Cadillac Formula 1’e Giriyor

24 Kasım 2024 13:15 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 13:22

Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), 2026 yılında Formula 1’de yer almak için çalışmalarına hız verdi. GM’nin planı, Cadillac markasının desteğiyle F1’e güçlü bir giriş yapmak.

Formula 1​ Dünya Şampiyonası Red Bull Racing pilotu Max Verstappen​'in zaferiyle sona erdi. Rekabetin her geçen gün arttığı şampiyonaya yeni bir heyecan getiren haber ise ABD'den geldi. Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), Cadillac markasıyla 2026 yılında Formula 1’de yer almak için kollarını sıvadı. GM’nin bu hamlesiyle birlikte, F1 gridine yeni bir takımın katılması ve mevcut takım sayısının 11'e yükselmesi bekleniyor.

ANDRETTI’NİN PROJESİ CANLANIYOR

Ocak ayında Formula 1 tarafından reddedilen Andretti Global’in başvurusu, GM’nin desteğiyle yeniden gündeme geldi. Andretti Global, Michael Andretti'nin operasyonel rolünden çekilmesinin ardından, yönetimi Dan Towriss’e devrederek yapısında değişikliğe gitti. Towriss, şirkete 2022 yılında ortak olmuştu ve şimdiden Las Vegas Grand Prix’si öncesi F1 padoklarında yerini aldı.

GM VE CADILLAC ORTAK HAREKET EDECEK

GM, Cadillac markasının desteğiyle F1’e güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. GM, 2028 yılına kadar kendi Formula 1 motorunu geliştirme sözü verirken, 2026 sezonu için şimdilik mevcut bir üreticiden güç ünitesi satın almayı planlıyor. Ferrari veya Honda gibi isimler, bu noktada potansiyel ortaklar olarak öne çıkıyor.

Formula 1 yönetimi ve mevcut takımlar, yeni bir girişimin spora ne kadar katkı sağlayacağına odaklanıyor. Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff ve Ferrari'nin başındaki Frederic Vasseur, yeni bir takımın gridde yer almasının spora değer katacağı sürece karşı çıkılmayacağını belirtti.

F1’DE AMERİKAN YATIRIMLARI ARTIYOR

Formula 1’in Amerika’daki popülaritesi hızla artarken, GM’nin bu projeyle spora dahil olması büyük bir fırsat olarak görülüyor. Yeni takımın F1 gridine katılımıyla ilgili resmi açıklamaların yakında yapılması bekleniyor.