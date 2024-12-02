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Maraton koşusunda ölüm! Bitiş çizgisine sadece birkaç metre kala yere yığıldı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 06:56 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 06:58
Maraton koşusunda ölüm! Bitiş çizgisine sadece birkaç metre kala yere yığıldı

İtalya'da düzenlenen Torino Şehir Maratonu'nda yarışan Fransız sporcu, bitiş çizgisine metreler kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

İtalya'nın Torino​ şehrinde düzenlenen şehir maratonu trajik bir olaya sahne oldu. Bir koşucu, 42 kilometrelik koşunun son metrelerinde geçirdiği kalp kirizi sonucu hayatını kaybetti.  Corriera Della Sera'da yer alan habere göre sabah erken saatlerde başlayan koşuda 219 göğüs numarasıyla yarışan 48 yaşındaki Fransız sporcu Roland Claveire, finiş çizgisine birkaç metre kala fenalaşarak yere yığıldı. Torino'daki San Giovanni Bosco Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan sporcu, yerel saatle 12.30'da yaşamını yitirdi.

Maraton koşusunda ölüm! Bitiş çizgisine sadece birkaç metre kala yere yığıldı - 1. Resim

OLAY YERİNRE KALP MASAJI YAPILDI

Claveire, yarış sırasında saat 11.00 civarında Piazza Castello ile Via Po köşesinde, bitiş çizgisine yakın bir noktada fenalaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekibi, hemen müdahale ederek defibrilatör kullandı.

Maraton koşusunda ölüm! Bitiş çizgisine sadece birkaç metre kala yere yığıldı - 2. Resim

Ardından olay yerinde bulunan acil servis ambulansına alınan sporcu, sağlık ekibinin uyguladığı kalp masajı ve diğer canlandırma girişimlerine rağmen tepki vermeyince kırmızı kodla hastaneye sevk edildi. Ancak burada ortaya konulan tüm çabalara rağmen, maraton​ koşucusu hayata tutunamadı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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