Mike Tyson - Jake Paul boks maçı hakkında bilinmesi gereken her şey! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda! 

13 Kasım 2024 10:11 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:22

Eski dünya sağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni haline gelen profesyonel boksör olan Jake Paul ile büyük bir merakla beklenen boks gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Peki Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak. İşte tüm detaylar

Eski dünya ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, sosyal medya fenomeni olup profesyonel boksör olan Jake Paul ile büyük bir merakla beklenen boks gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Son yıllarda popüler hale gelen ve internet ünlülerini birbirleriyle veya emekli olmuş ya da kariyerinin zirvesini çoktan geride bırakmış tanınmış boksörlerle karşı karşıya getiren bu mücadele, yeni bir akıma dönüşüyor. İşte Mike Tyson Jake Paul maçı hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

MIKE TYSON VE JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 15 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ve etkinliğin yerel saatle 19:00'da (16 Kasım 01:00 GMT) başlaması planlanıyor. Başlangıçta 20 Temmuz'da yapılması planlanan karşılaşma, Tyson'ın ülserinin alevlenmesi nedeniyle ertelendi.

TYSON VE PAUL'ÜN RİNG YÜRÜYÜŞÜ NE ZAMAN?

Ana dövüşçüler, yerel saatle 22:00 civarında (16 Kasım 04:00 GMT) ring yürüyüşlerine başlayacak.

TYSON VE PAUL MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞİYOR?

Mücadeleye ABD'nin Teksas eyaletine Arlington şehrindeki AT&T Stadyumu ev sahipliği yapacak. NFL takımı Dallas Cowboys'un evi olan mekanın 80.000 koltuğu var.

TYSON VE PAUL NE İÇİN DÖVÜŞECEK?

Kırk milyon dolar ve övünme hakları söz konusu olacak ama şampiyonluk kemerleri söz konusu olmayacak. Ancak mücadele, Teksas boks yetkilileri tarafından onaylandı ve bu nedenle dövüşçülerin kayıtlarına profesyonel bir maç olarak eklenecek.

MIKE TYSON VE JAKE PAUL MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Mike Tyson - Jake Paul boks maçı sadece Netflix üzerinden yayınlanacak. Şampiyonluk dışı maçlarda olduğu gibi, bu karşılaşma da 12 raundu tamamlayamayacak. Tyson ve Paul sekiz, iki dakikalık raund boyunca dövüşecek.