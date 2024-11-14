Mike Tyson, Jake Paul maçı öncesi korku saldı! Antrenörünü neredeyse nakavt ediyordu

14 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:39

Mike Tyson, 19 yıl sonra ilk profesyonel maçına Jake Paul ile çıkmaşa hazırlanırken, son antrenmanda rakibine gözdağı verdi. 58 yaşındaki ünlü boksör, vahşi vuruşlarıyla iplere sıkıştırdığı antrenörüne zor anlar yaşattı.

Mike Tyson - Jake Paul boks maçı hakkında bilinmesi gereken her şey! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda!

Mike Tyson - Jake Paul boks maçı hakkında bilinmesi gereken her şey! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda!

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson yarın ünlü youtuber ve profesyonel boksör Jake Paul ile yapacağı dövüş öncesi yaptığı açık antrenmanda formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Ringde çok agresif bir görüntü çizen 58 yaşındaki Tyson vuruşlarıyla antrenörünü iplere sıkıştırarak zor anlar yaşattı.

58 YAŞINA RAĞMEN HÂLÂ FORMUNDA

İki boksör büyük heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Toyota Music Factory'deki ringe çıkarak hayranlarına son form durumlarına ilişkin ipuçları verdi. "Demir Mike" lakaplı Tyson'ın koruyucu pedlere sert darbeler indirdiği anlar sosyal medyada viral oldu ve yorumlarda genellikle Amerikalı dövüşçünün hızının ve gücünün ilerleyen yaşına rağmen hâlâ yerinde olduğu belirtildi.

MIKE TYSON VE JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 15 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ve etkinliğin TSİ 04.00'te, yerel saatle 19:00'da başlaması planlanıyor. Başlangıçta 20 Temmuz'da yapılması planlanan karşılaşma, Tyson'ın mide ülserinin alevlenmesi nedeniyle ertelenmişti.

TYSON - PAUL MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Mücadeleye ABD'nin Teksas eyaletine Arlington şehrindeki AT&T Stadyumu ev sahipliği yapacak. NFL takımı Dallas Cowboys'un evi olan mekanın 80.000 koltuğu var.