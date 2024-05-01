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01 May 2024 22:14 - Güncelleme : 01 May 2024 22:14

Milli atlet Buse Savaşkan yüksek atlamada birinci oldu

İspanya'da düzenlenen Iberoamericano Huelva yarışmasında mücadele eden milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama kategorisinde birincilik elde etti.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Milli atlet Buse Savaşkan yüksek atlamada birinci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli atlet Buse Savaşkan, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

1.90 METRELİK ATLAYIŞLA BİRİNCİ OLDU

Buse Savaşkan, Huelva kentindeki Iberoamericano Stadı'nda yapılan yarışmada gerçekleştirdiği 1,90 metrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.

Kadınlar 3 bin metre engellide piste çıkan Derya Kunur ise 9 dakika 36.56 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini 3. sırada geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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