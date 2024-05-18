Rümeysa Pelin Kaya bronz madalya kazanarak olimpiyat kotasını kaptı

18 May 2024 18:26 - Güncelleme : 18 May 2024 18:28

İtalya'nın Lonato şehrinde 15-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, Trap Kadınlar kategorisinde yarıştı.

Başarılı bir performans sergileyen Kayara, şampiyonada bronz madalyanın sahibi olurken, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasının da sahibi oldu.