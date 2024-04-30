Son dakika! Bakan Ersoy açıkladı: Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor

30 Nisan 2024 10:52 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:16

Formula 1 pilotu Fernando Alonso 2026'ya kadar Aston Martin ile yeni sözleşme imzaladı

Formula 1 pilotu Fernando Alonso 2026'ya kadar Aston Martin ile yeni sözleşme imzaladı

İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Formula 1 ile ilgili yaptığı açıklamlarındaki satır başları şöyle:

"Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var."

"Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor."