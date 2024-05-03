Sutopunda şampiyon Galatasaray!

03 May 2024 21:11 - Güncelleme : 03 May 2024 21:14

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig final etabı ikinci maçında ENKA ile karşılaştı.

Final serisine 1-0 önde başlayan Galatasaray, ENKA Havuzu’nda oynadığı ilk maçı 16-8 kazanarak seride 2-0 öne geçti. Galatasaray, final serisi ikinci maçını da 12-7 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve 29. lig kupasını müzesine götürdü.

29. ŞAMPİYONLUK

Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda oynanan mücadelede kazanan sarı-kırmızılılar 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve 29. lig kupasını kazandı.