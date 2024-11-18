UFC şampiyonu Trump'un huzurunda Trump dansı yaptı! Tüm dünyada viral oldu

18 Kasım 2024 11:42 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:51

UFC dünya ağır sıklet şampiyonluğunda Stipe Miocic'i yenerek ünvanını koruyan Jon "Bones" Jones, ringde Donald Trump ile özdeşleşen dans figürlerini sergiledi. Jones maçı tribünden izleyen Trump'ı da eliyle işaret ederken o anlar ososyal medyada viral oldu.

UFC (Ultimate Fighting Championship) finali tarihi bir ünvan maçına sahne oldu. Tüm zamanların en iyi dövüşçüsü olarak gösterilen Jon "Bones" Jones rakibi Stipe Miocic'u nakavt ederek kemerini korumayı başarırken zaferinin ardından ringde yaptığı dans​ ile dünya genelinde viral olan bir videonun baş kahramanı haline geldi.

JONES'TAN BAŞKAN TRUMP'A SELAM

Kaburgalarına attığı döner tekme sonrası rakibi Miocic'i yere düşüren ardından attığı yumruklarla da rakibini nakavt eden Jones, galibiyetini "Donald Trump" dansı yaparak kutladı. Jones dansını yaparken karşılaşmayı tribünde Elon Musk ile birlikte takip eden ABD Başkanı Donald Trump'ı da eliyle işaret ederek selamladı. Trump ise bu jeste alkışla karşılık verdi.

POLİTİK MESAJ ELEŞTİRİSİ

Jones'un ringde sergilediği "Trump dansı" sosyal medyada kısa sürede viral video haline geldi. Hayranları Jones'un bu kutlamasından oldukça keyif alırken, bazı UFC severler ise politik mesajlar içerdiği gerekçesiyle dans gösterisini eleştirdi.