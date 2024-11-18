Tgrt Haber
Haberler>Diğer Spor Haberleri>UFC şampiyonu Trump'un huzurunda Trump dansı yaptı! Tüm dünyada viral oldu

UFC şampiyonu Trump'un huzurunda Trump dansı yaptı! Tüm dünyada viral oldu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: S Sport
18 Kasım 2024 11:42 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:51

UFC dünya ağır sıklet şampiyonluğunda Stipe Miocic'i yenerek ünvanını koruyan Jon "Bones" Jones, ringde Donald Trump ile özdeşleşen dans  figürlerini sergiledi. Jones maçı tribünden izleyen Trump'ı da eliyle işaret ederken o anlar ososyal medyada viral oldu.

UFC (Ultimate Fighting Championship) finali tarihi bir ünvan maçına sahne oldu. Tüm zamanların en iyi dövüşçüsü olarak gösterilen Jon "Bones" Jones rakibi Stipe Miocic'u nakavt ederek kemerini korumayı başarırken zaferinin ardından ringde yaptığı dans​ ile dünya genelinde viral olan bir videonun baş kahramanı haline geldi.

UFC şampiyonu Trump'un huzurunda Trump dansı yaptı! Tüm dünyada viral oldu - 1. Resim

JONES'TAN BAŞKAN TRUMP'A SELAM

Kaburgalarına attığı döner tekme sonrası rakibi Miocic'i yere düşüren ardından attığı yumruklarla da rakibini nakavt eden Jones, galibiyetini "Donald Trump" dansı yaparak kutladı. Jones dansını yaparken karşılaşmayı tribünde Elon Musk ile birlikte takip eden ABD Başkanı Donald Trump'ı da eliyle işaret ederek selamladı. Trump ise bu jeste alkışla karşılık verdi.

UFC şampiyonu Trump'un huzurunda Trump dansı yaptı! Tüm dünyada viral oldu - 2. Resim

POLİTİK MESAJ ELEŞTİRİSİ

Jones'un ringde sergilediği "Trump dansı" sosyal medyada kısa sürede viral video haline geldi. Hayranları Jones'un bu kutlamasından oldukça keyif alırken, bazı UFC severler ise politik mesajlar içerdiği gerekçesiyle dans gösterisini eleştirdi.

İlgili Haberler

Kaynak: S Sport
dans

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...