Altın düştü gözler yeniden dolar kurunda! 9 Temmuz dolar, euro, sterlin ve döviz kurları belli oldu

09 Temmuz 2024 08:40 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 08:50

Dolar fiyatı her zaman olduğu gibi yatırımcıların takibinde. Altın fiyatları gerilerken dolar, euro, sterlin gibi yatırım araçlarına ilgi artıyor.

Dolar kuru üzerinde doğrudan etkili olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler sürüyorn. Ancak bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülkede iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyaller verdi.

Bu gelişmeler ışığında dolar fiyatı Türkiye'de stabil bir seyir izliyor.

Peki bugün dolar fiyatı ne kadar? İşte 9 Temmuz 2024 dolar, euro, sterlin ve döviz kurları

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 32,71 seviyesinden işlem görüyor.

EURO, STERLİN FİYATI NE KADAR?

Euro/TL 35,47, sterlin/TL 41,96'dan satılıyor.

9 TEMMUZ 2024 DÖVİZ KURLARI