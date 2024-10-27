Altın fiyatları rekor  seviyede! İşte 27 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

27 Ekim 2024 07:38 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 07:43

Altın fiyatları haftayı tarihi rekorlarla kapattıktan sonra bu seviyede alıcı bulmaya devam ediyor. İşte 27 Ekim 2024 altın fiyatları...

İslam Memiş'ten altın ve dolar fiyatı için 29 Ekim uyarısı: Pazartesi ve salı harekete geçin! "Bu bant aralığında oyalanmayın"

İslam Memiş'ten altın ve dolar fiyatı için 29 Ekim uyarısı: Pazartesi ve salı harekete geçin! "Bu bant aralığında oyalanmayın"

Altın fiyatları​ son dönemdeki rekor serisinin ardından yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 0,57 varan bir artış kaydeden altının gram fiyatı 3 bin 29 lira alıcı buldu. Gram altın​ haftayı bu seviyeden kapatırken piyasaların kapalı hafta sonu bankalar arası piyasada altının değerini koruduğu görüldü. Peki güncel Altın fiyatları ne kadar?"

Gram altın, çeyrek altın​, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 27 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın​ ve diğer altın fiyatları.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR?

İşte 27 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

27 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.028,62

Satış 3.029,22

27 ekim 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.118,00

Satış 5.173,00

27 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.205,00

Satış 10.340,00

27 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI​ NE KADAR?

Alış 20.411,00

Satış 20.606,00

27 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.746,88

Satış 2.748,13