Bugün dolar fiyatı belli oldu! Fed öncesi piyasalar ve 11 Haziran döviz kurları

11 Haziran 2024 07:53 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 07:53

Dolar kuru geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş trendi sonrası bir ara 32.62'yi görse de ardından yüzde 0,76'yı bulan düşüşle 32.20 seviyelerine geri dönmüştü.

Dolar dün ise haftaya yükselişle başlarken 32.59'ları gören kur günü 32.34'ten tamamlamıştı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanması beklenen faiz kararına çevrildi. ABD'deki işsizlik oranının yükselmesine karşın tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gideceği kanısı yerleşti.

Yarın bankanın politika faizini sabit bırakması beklenirken bu durumu Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde döviz kirları etksinin ne olacağı merak ediliyor.

Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2024 dolar fiyatı ve döviz kurları

DOLAR FİYATI NE KADAR OLDU? EURO VE STERLİN FİYATI

Dolar: 32,34 (Alış) - 32,43 (Satış)

Euro: 34,87 (Alış) - 34,94 (Satış)

Sterlin: 41,20 (Alış) - 41,35 (Satış)

11 HAZİRAN 2024 DÖVİZ KURLARI