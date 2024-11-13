Dolar bugün ne kadar oldu? 13 Kasım 2024 döviz kurları

13 Kasım 2024 07:09 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 07:12

Dolar kuru, ABD’de Donald Trump’ın başkan seçildiği dönemdeki dalgalanmalarla birlikte 34,16 seviyesine kadar gerileyerek son üç ayın en düşük değerine ulaşmıştı. Ancak daha sonra Dolar/TL, tepki alımları ile sınırlı bir toparlanma gösterdi. Peki, dolar kurundaki güncel durum nasıl? İşte 13 Kasım itibarıyla döviz kurları, euro, sterlin ve dolar fiyatları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın fiyatlarını etkileyecek karar! 50 kiloya kadar alınabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın fiyatlarını etkileyecek karar! 50 kiloya kadar alınabilecek

2023 yılında ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz artışlarının ardından, 2024 itibarıyla Amerikan ekonomisi daha dengeli bir büyüme kaydetmeye başladı. Enflasyonun %2 hedefinin altına inmesiyle, Fed’in faiz oranlarını sabit bırakma yoluna gidebileceği öngörülüyor. Bu durum, doların yükseliş trendini sınırlarken, küresel finansal belirsizlikler nedeniyle dolar güvenli liman olmaya devam ediyor.

DOLAR KURU (13 KASIM 2024)

Serbest piyasada bugün (13 Kasım 2024) dolar, 34,36 TL alış ve 34,38 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Dolar, bir önceki güne göre %0,08 artışla güne başladı. Euro 36,52 TL’den alınıyor ve 36,54 TL’den satılıyor; düne kıyasla %0,08 oranında bir değişim gözlemlendi. Sterlin ise 43,82 TL’den alınıp 44,86 TL seviyesinden satılıyor.

13 KASIM 2024 DÖVİZ KURLARI

DOLAR YIL İÇİNDE NE KADAR YÜKSELDİ?

Kasım başına göre dolar, 0,06 TL artarak %0,17 oranında yükseldi. Yıl başındaki 29,7714 TL seviyesinden bu yana 4,61 TL’lik artışla %15,50 değer kazandı. Son bir yılda ise dolar 28,5609 TL’den 34,3847 TL’ye çıkarak %20,39 oranında bir yükseliş gösterdi.

EURO YIL İÇİNDE NE KADAR YÜKSELDİ?

Euro, kasım başına göre 0,37 TL gerileyerek %0,98 düşüş yaşadı. Yıl başında 32,5562 TL olan euro, 4,31 TL artışla %13,23 değer kazandı. Geçen yıl aynı dönemde 30,5286 TL seviyesinde olan euro, bugün itibarıyla %20,75 oranında arttı.

STERLİN YIL İÇİNDE NE KADAR YÜKSELDİ?

Sterlin, kasım başına göre 0,01 TL artışla %0,02 değer kazandı. Yıl başında 37,7568 TL olan sterlin, 6,67 TL artarak %17,66 değer kazandı. Geçen yılın aynı dönemine göre sterlin 34,9421 TL’den 44,4262 TL’ye çıkarak %27,14 oranında yükseldi.