Dolar bugün ne kadar oldu? 14 Kasım 2024 döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

14 Kasım 2024 07:04 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 07:05

ABD’de Donald Trump'ın başkanlık döneminde yaşanan dalgalanmalar sırasında dolar kuru, 34,16 TL seviyesine kadar gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı. Ancak, ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte sınırlı bir toparlanma gerçekleşti. Peki, dolar kuru şu anda hangi seviyede? İşte 14 Kasım 2024 itibarıyla güncel döviz kurları ve dolar, euro, sterlin fiyatları…

2023 yılında ABD Merkez Bankası'nın sıkı faiz politikaları sonrasında, 2024 yılında Amerikan ekonomisi daha dengeli bir büyüme yoluna girdi. Enflasyonun %2 hedefinin altına inmesi, Fed’in faiz oranlarını sabit tutma olasılığını artırdı. Bu gelişme, doların yükselişini sınırlandırsa da, küresel finansal belirsizlikler doların güvenli liman olarak görülmeye devam etmesine yol açıyor. DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (14 KASIM 2024) 14 Kasım 2024 tarihinde serbest piyasada dolar, 34,32 TL alış ve 34,34 TL satış fiyatıyla işlem görüyor ve bir önceki güne göre yüzde 0,08'lik bir azalma gözlemleniyor. EURO VE STERLİN NE KADAR? Euro 36,31TL’den alınıp 36,35 TL’den satılırken, düne göre %0,08 oranında bir değişim gösteriyor. Sterlin ise 43,55 TL alış ve 43,61 TL satış seviyelerinde bulunuyor. 14 KASIM 2024 DÖVİZ KURLARI İlgili Haberler İslam Memiş uyardı! Altın ve Bitcoin savaşında 1 kaybeden olacak ABD enflasyon verisi açıklandı: Mart ayından bu yana ilk kez yükseldi! Dolar geriledi, altın yükseldi