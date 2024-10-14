Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ekim döviz kurları ve euro, sterlin, dolar fiyatı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 07:07 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 07:08
Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları sınırlı hareketliliğine sürdürüyor. Peki bugün dolar ne kadar? İşte 14 Ekim döviz kurları ve euro, sterlin, dolar fiyatı...
Uzunca bir süredir 34 lira bandının üzerinde seyreden dolar kuru, sınırlı hareketliliğine devam ediyor. Yıl sonu beklentilerinin 36 lira civarında olduğu dolar/TL yeni haftanın ilk gününde de yine benzer bir grafik çiziyor.
BUGÜN DOLAR NE KADAR (14 EKİM 2024)
Dolar/TL, bugün alış 34,26, satış 34,28 civarında fiyatlandı.
EURO NE KADAR?
Euro/TL bugün alış 37,46, satış 37,50 seviyesinde işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin bugün düşüşle gündüz açtı. Serbest piyasada sterlin 44, 78'den alınırken, 44,81'den satılıyor.
14 EKİM DÖVİZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com
Yahu bu dövizler hiç durmadan dalgalanıyor sanki bende yatırım yapsam daha iyi olurmuş gibi geliyor ama bilmiyorum canım sıkılıyor yani:)