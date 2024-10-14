Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ekim döviz kurları ve euro, sterlin, dolar fiyatı

14 Ekim 2024 07:07 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 07:08

Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları sınırlı hareketliliğine sürdürüyor. Peki bugün dolar ne kadar? İşte 14 Ekim döviz kurları ve euro, sterlin, dolar fiyatı...