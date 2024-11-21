Dolar bugün ne kadar oldu! İşte 21 Kasım döviz kurları

21 Kasım 2024 07:10 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 07:59

Dolar kuru sert bir yükselişle açtıktan sonra, 34,60 TL’yi görerek rekor sınırlarını zorlamıştı. Ancak bu hararet çok uzun sürmedi. Dünz yeniden yatay seyre geçen dolar kuru gün boyu bu pozisyonunu korudu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2024 döviz kurları...