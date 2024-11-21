Dolar bugün ne kadar oldu! İşte 21 Kasım döviz kurları
Dolar kuru sert bir yükselişle açtıktan sonra, 34,60 TL’yi görerek rekor sınırlarını zorlamıştı. Ancak bu hararet çok uzun sürmedi. Dünz yeniden yatay seyre geçen dolar kuru gün boyu bu pozisyonunu korudu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2024 döviz kurları...
Piyasalarda hafta ortası geride kalırken döviz kurlarındaki kısa süreli dalgalanma yerini sakinliğe bıraktı. Haftayı büyük çıkışla açan ve salı günü 34,60 TL’ye doğru hareketlenen dolar kuru dün yönünü terse çevirdi. Tepki satışlarının da etkisiyle dolar kuru düşüşe geçerken kazanımlarının bir miktarını yitirdi. Dolar kuru dünü yatay seyirle tamamlarken diğer döviz kurlarında da genelde benzer bir durum gözlendi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2024 döviz kurları; Sterlin, dolar, euro fiyatı...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (21 KASIM 2024)
Dolar alış - 34,4773 TL
Dolar satış - 34,4928 TL
EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro alış - 36,4598 TL
Euro satış - 36,5510 TL
STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?
Sterlin alış - 43,6987 TL
Sterlin satış - 43,8257 TL