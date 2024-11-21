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Dolar bugün ne kadar oldu! İşte 21 Kasım döviz kurları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 07:10 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 07:59

Dolar kuru sert bir yükselişle açtıktan sonra, 34,60 TL’yi görerek rekor sınırlarını zorlamıştı. Ancak bu hararet çok uzun sürmedi. Dünz yeniden yatay seyre geçen dolar kuru gün boyu bu pozisyonunu korudu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2024 döviz kurları...

Piyasalarda hafta ortası geride kalırken döviz kurlarındaki kısa süreli dalgalanma yerini sakinliğe bıraktı. Haftayı büyük çıkışla açan ve salı günü 34,60 TL’ye doğru hareketlenen dolar​ kuru dün yönünü terse çevirdi. Tepki satışlarının da etkisiyle dolar​ kuru​ düşüşe geçerken kazanımlarının bir miktarını yitirdi. Dolar​ kuru​ dünü yatay seyirle tamamlarken  diğer döviz kurlarında da genelde benzer bir durum gözlendi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2024 döviz kurları; Sterlin​, dolar, euro​ fiyatı...

Dolar bugün ne kadar oldu! İşte 21 Kasım döviz kurları - 1. Resim

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (21 KASIM 2024)

Dolar alış - 34,4773 TL
Dolar satış - 34,4928 TL

EURO​ NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış - 36,4598 TL
Euro satış - 36,5510 TL

Dolar bugün ne kadar oldu! İşte 21 Kasım döviz kurları - 2. Resim

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin alış - 43,6987 TL
Sterlin satış - 43,8257 TL

21 KASIM DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu! İşte 21 Kasım döviz kurları - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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