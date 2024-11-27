Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım döviz kurları, dolar, euro fiyatı
Dolar kuru hafta ortasında günü yukarı yönlü bir ivme ile açtı. Euro kuru ise tersi bir pozisyonda. İşte 27 Kasım 2024 döviz kurları; dolar ve euro fiyatı...
Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasalarda dikkatle izleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı efektif kurlar ve uluslararası piyasalardaki hareketler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), önceki gün dolar efektif kurunu alış 34,5484 TL ve satış: 34,6868 TL şeklinde duyurmuştu. Dolar yeni güne ise yukarı yönlü ivme ile başladı. İşte 27 Kasım 2024 döviz kurlarında son durum.
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?
Dolar alış: 34,6478 TL
Dolar satış: 34,6561 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro alış: 36,3418 TL
Euro satış: 36,3236
27 KASIM ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
ULUSLARARASI PİYASALARDA PARİTE HAREKETLERİ
Döviz kurlarında uluslararası piyasalarda da hareketlilik dikkat çekiyor. Dünkü kapanış itibarıyla parite değerleri şöyle şekillendi:
Euro/Dolar: 1,0490
Sterlin/Dolar: 1,2560
Dolar/Yen: 153,70