Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım döviz kurları, dolar, euro fiyatı

27 Kasım 2024 07:47 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 08:08

Dolar kuru hafta ortasında günü yukarı yönlü bir ivme ile açtı. Euro kuru ise tersi bir pozisyonda. İşte 27 Kasım 2024 döviz kurları; dolar ve euro fiyatı...

İslam Memiş gram altın için o günü işaret etti! Tek tek sıralayıp uyardı: "İnanıyorsanız altın birikimi yapmayın"

İslam Memiş gram altın için o günü işaret etti! Tek tek sıralayıp uyardı: "İnanıyorsanız altın birikimi yapmayın"

Dolar​ fiyatı başta olmak üzere döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasalarda dikkatle izleniyor. Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı efektif kurlar ve uluslararası piyasalardaki hareketler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB), önceki gün dolar efektif kurunu alış 34,5484 TL ve satış: 34,6868 TL şeklinde duyurmuştu. Dolar yeni güne ise yukarı yönlü ivme ile başladı. İşte 27 Kasım 2024 döviz kurlarında son durum.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 34,6478 TL

Dolar satış: 34,6561 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro alış: 36,3418 TL

Euro satış: 36,3236

27 KASIM ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ULUSLARARASI PİYASALARDA PARİTE HAREKETLERİ

Döviz kurlarında uluslararası piyasalarda da hareketlilik dikkat çekiyor. Dünkü kapanış itibarıyla parite değerleri şöyle şekillendi:

Euro/Dolar: 1,0490

Sterlin/Dolar: 1,2560

Dolar/Yen: 153,70