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Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım döviz kurları, dolar, euro fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
27 Kasım 2024 07:47 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 08:08

Dolar kuru hafta ortasında günü yukarı yönlü bir ivme ile açtı. Euro kuru ise tersi bir pozisyonda. İşte 27 Kasım 2024 döviz kurları; dolar ve euro fiyatı...

Dolar​ fiyatı başta olmak üzere döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasalarda dikkatle izleniyor. Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı efektif kurlar ve uluslararası piyasalardaki hareketler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB), önceki gün dolar efektif kurunu alış 34,5484 TL ve satış: 34,6868 TL şeklinde duyurmuştu. Dolar yeni güne ise yukarı yönlü ivme ile başladı. İşte 27 Kasım 2024 döviz kurlarında son durum.

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım döviz kurları, dolar, euro fiyatı - 1. Resim

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 34,6478 TL

Dolar satış: 34,6561 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım döviz kurları, dolar, euro fiyatı - 2. Resim

EURO NE KADAR OLDU?

Euro alış: 36,3418 TL

Euro satış: 36,3236

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım döviz kurları, dolar, euro fiyatı - 3. Resim

27 KASIM ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım döviz kurları, dolar, euro fiyatı - 4. Resim 

ULUSLARARASI PİYASALARDA PARİTE HAREKETLERİ

Döviz kurlarında uluslararası piyasalarda da hareketlilik dikkat çekiyor. Dünkü kapanış itibarıyla parite değerleri şöyle şekillendi:

Euro/Dolar: 1,0490

Sterlin/Dolar: 1,2560

Dolar/Yen: 153,70

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Kaynak: tgrthaber.com
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