Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 5 Şubat güncel döviz kurları

05 Şubat 2025 07:09 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 08:27

Dolar kuru, ABD'de Başkan Trump'ın Kanada ve Meksika’ya uyguladığı ek gümrük vergilerini 1 ay ertelemesi sonrası dün 35.92'ye kadar gerilemişti. Yeni günün ilk saatlerinde dolar ve diğer para birimlerine ilişkin son veriler geldi. İşte 5 Şubat güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisini artırma kararı ile başlattığı ticaret savaşı sonrası 36 lira barajını aşmıştı. Bu rekorun ardından yükselişini sürdüren dolar aynı Trump'ın Kanada ve Meksika’ya uyguladığı ek gümrük vergilerini 1 ay ertelemesi sonrası dün düşüşe geçmiş ve dolar endeksinde 108,25’e kadar gerilemişti. 35.92'ye kadar inen dolar kuru ise günü 35.96'dan kapatmıştı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 5 Şubat güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (5 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

Dolar kuru güncel alış 35,9545 TL ve satış 35,9731 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,3310 TL ve satış 37.3969 TL seviyesinde işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR

Sterlin ise alış 44,8564 TL, satış 44,9138 TL'den fiyatlandı.

5 ŞUBAT 2025 DÖVİZ KURLARI