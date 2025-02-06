Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 6 Şubat güncel döviz kurları

06 Şubat 2025 07:37 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 07:37

Dolar kuru, ABD Başkanı Trump'ın Kanada, Meksika’ya uyguladığı ek gümrük vergilerini 1 ay ertelemeye karar vermesi sonrası düşüşe geçmiş dün 35.91'den kapanış yapmıştı. Yeni günün ilk saatlerinde dolar fiyatı ve euro fiyatı başta olmak üzere para piyasalarından ilk veriler geldi. İşte 6 Şubat güncel döviz kurları; dolar, euro ve sterlin kuru...

Altında rekor serisi sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Şubat 2025 altın fiyatları

Altında rekor serisi sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Şubat 2025 altın fiyatları

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisini artırma kararı ile yerel para birimleri karşısında çıkışa geçmişti. Dolar, TL karşısında da değer kazanarak 36 lira barajını aşmış ve rekor kırmıştı. Bu rekorun ardından yükselişini sürdüren dolar aynı Trump'ın Kanada ve Meksika’ya uyguladığı ek gümrük vergilerini 1 ay ertelemesi sonrası önceki gün düşüşe geçmiş, dolar endeksi 108,25’e kadar gerilemişti. Dolar dün ise günü 35.91'den kapattı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 6 Şubat Perşembe güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (6 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

Güne sınırlı yükselişle başlayan dolar kuru alış 35,8977 TL ve satış 35,9252 TL seviyesinden işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,3763 TL ve satış 37.4705 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR

Sterlin ise alış 44,9139 TL, satış 45,0034 TL bandında sınırlı yükselişte.

6 ŞUBAT 2025 DÖVİZ KURLARI