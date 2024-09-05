Dolar fiyatı ABD istihdam verilerine odaklandı! İşte 5 Eylül döviz kurları euro, sterlin fiyatı

05 Eylül 2024 08:02 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 08:28

Dolar fiyatı Hafta başında 34 TL altına indikten sonra yeniden bu barajı aşarak yatay seyre bürünmüştü. Hal böyleyken piyasalarda ABD'de yarın açıklanacak istihdam verileri öncesi gergin bir bekleyiş hakim. İşte 5 Eylül döviz kurları euro, sterlin fiyatı

Dolar fiyatı önceki hafta yaşanan dalgalanmanın ardından aylardır zorladığı 34 TL sınırını aşmıştı. 34.50 ile tarihi bir rekora da imza atan Dolar/TL ardından 34 TL'nin hemen üzerinde fiyatlanmıştı. Hafta başındaki kısa süreli düşüşün ardından aynı seviyede yatay seyre geçen dolar kurunun bundan sonraki seyri merak ediliyor.

PARA PİYASALARI ABD'Yİ TAKİPTE

Dolar 5 Eylül Perşembe günü itibariyle 34 lira seviyesinde fiyatlanmış durumda. Ancak piyasalarda ABD'de yarın açıklanacak istihdam verilerine ilişkin gergin bir bekleyiş hakim. Yarın gelecek haberlerin ardından döviz piyasaları nasıl tepki verecek merak konusu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 5 Eylül döviz kurları dolar, euro, sterlin fiyatı

DOLAR BUGÜN (5 EYLÜL) NE KADAR?

Güncel dolar fiyatı: 34.01 TL

5 EYLÜL EURO FİYATI

Güncel euro fiyatı: 37.82 TL

5 EYLÜL STERLİN FİYATI

Güncel sterlin fiyatı: 44.84 TL

5 EYLÜL DÖVİZ KURLARI