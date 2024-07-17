Dolar fiyatı alev aldı! 17 Temmuz döviz kurları belli oldu
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 07:59 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 08:01
Dolar fiyatı son günlerde hızlı bir artış eğiliminde. 33 lira barajını geçen hafa kıran dolar kuru bu hafta da yükselişini sürdürüyor. Euro kuru ve sterlin kuru başta olmak üzere birçok döviz biriminde de benzer bir durum söz konusu. İşte dolar fiyatı ve 17 Temmuz döviz kurları...
Dolar fiyatı geçen hafta başladığı çıkış rallisini sürdürüyor. Aylarca süren stabil seyrin ardından dolar kuru 33 lira bandını aşarken benzer şekilde euro fiyatı ve sterlin fiyatı da artış gösterdi.
Peki anlık dolar kuru bugün hangi seviyede? Euro fiyatı, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 17 Temmuz Salı güncel döviz kurları...
BUGÜN (17 TEMMUZ) DOLAR FİYATI NE KADAR?
Anlık dolar fiyatı serbest piyasada dolar, 33,06'dan alınırken, 33,08'den satılıyor.
Euro 36,14 TL seviyelerinde alıcı bulurken, sterlin ise 42,96 TL seviyesinde.
17 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com