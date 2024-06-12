Dolar fiyatı bir ileri bir geri! Döviz kurları 12 Haziran'da da durağan başladı

12 Haziran 2024 08:45 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 08:47

Dolar kuru geçen hafta yaşanan ve bu hafta başında da devam eden kısa yükseliş trendinin sonu yine durağan seyir oldu. Geçen Bir ara 32.62'yi gören dolar fiyatı ardından yüzde 0,76'yı bulan düşüşle 32.20 seviyelerine geri döndü.

Ancak haft başında dolar/TL yeniden ylükselerek 32.59'ları gördü ancak günü 32.34'ten tamamladı.

Bu fiyatlanma küçük oynamalarla haftanın üçünçü gününde yani 12 Haziran'da da drevam ediyor

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar bugün saat 08.40 itibarıyla 32,35'ten işlem görüyor.

Euro aynı saat itibarıyla 34,83 TL seviyelerinde seyrediyor.

Sterlin ise 41,33’ten (Satış) işlem görüyor.

12 HAZİRAN DÖVİZ KURLARI