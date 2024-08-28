Dolar fiyatı bir kez daha rekor kırdı! 28 Ağustos döviz kurları belli oldu

28 Ağustos 2024 08:00 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 08:03

Dolar fiyatı son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD7dea yaşanan resesyon spekülasyonlarının ardından önce 33 lira bandını aşan ardından kritik 34 lira eşiğini de geçer dolar yukarı yönlü küçük ivmelenmeleriyle her gün yeni bir zirve görüyor. Dolar kuru bu sabah bankalar arası piyasada 34.40 TL'yi görürken gelen satış baskısıyla birlikte bir miktar gerilese de rekor denemeleri bundan sonra de devam edeceğe benziyor.

Hal böyleyken "Dolar daha da yükselir mi?" sorusu yeniden gündeme taşındı. Peki dolar bugün ne kadar? Euro fiyatı sterlin fiyatı ne kadar?

İşte 28 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR BUGÜN (28 AĞUSTOS) NE KADAR?

28 Ağustos dolar fiyatı sabah saat 08.00 itibarıyla alış 34.04, satış ise 34.08 TL'den işlem görüyor

28 AĞUSTOS EURO FİYATI

Euro haftanın ikinci gününde 38.17'den alınırken, 38.23'ten satılıyor.

28 AĞUSTOS STERLİN FİYATI

Sterlin fiyatı serbest piyasada alış 45.20 ve satış 45.34'ten işlem görüyor.

28 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI