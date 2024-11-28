Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu, euro fiyatı kaç TL? 28 Kasım 2024 güncel döviz kurları

28 Kasım 2024 07:36 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 08:22

Dolar kuru ve euro fiyatı başta olmak üzere döviz kuru hareketleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor Peki dolar fiyatı bugün ne kadar euro kaç TL? İşte 28 Kasım güncel döviz kurları...

Finansal piyasaların nabzını tutan döviz kurları, hem yatırımcılar hem de ekonomiyle ilgilenen bireyler için yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor. 28 Kasım 2024 Perşembe sabahı itibarıyla dolar​ ve Euro​ kurlarındaki son durum merak konusu. Günlük harcamalar, ithalat-ihracat dengeleri ve genel piyasa beklentilerini etkileyen bu rakamlar, ekonomi yönetimi ve bireyler için yol gösterici oluyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre: Dolar/TL: Alış fiyatı 34,6152 TL, satış fiyatı 34,6740 TL.

EURO FİYATI KAÇ TL?

Euro/TL: Alış fiyatı: 36,6128 TL, satış fiyatı: 36,7138 TL seviyelerinde işlem görüyor.

28 KASIM DÖVİZ KURLARI

DÖVİZ KURLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Dolar ve Euro kurları, hem Türkiye ekonomisinin dinamiklerini hem de uluslararası piyasaların ülkemize yansıyan etkilerini belirleyen kritik göstergelerdendir. Vatandaşlar, “1 dolar kaç TL?” ve “Euro kaç TL oldu?” gibi sorulara yanıt ararken, bu kurların ithalat, ihracat, borçlanma maliyetleri ve hatta bireysel birikimlere kadar birçok alanda etkili olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.