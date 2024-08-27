Dolar fiyatı düşmüyor! İşte 27 Ağustos güncel döviz kurları

27 Ağustos 2024 08:00 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 08:01

Dolar fiyatı tarihi günlerden geçiyor. Türk Lirası karşısında büyük değer kazanan dolar kuru haftanın ikinci gününde hem vatandaşların hem de yatırımcıların dikkatli takibinde. Geçen hafta dolar uzun süre zorladığı 34 lira seviyesini aşarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu "Dolar daha da yükselir mi?" sorusunu yeniden gündeme taşırken, bazı analistler 36 lira olarak açıklanan yıl sonu tahminini daha erken gerçekleşeceğini iddia etmişti.

Dolar kuru dün haftayı yine zirve seviyede açmıştı. Peki bugün dolar fiyatı ne kadar? İşte 27 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR BUGÜN (27 AĞUSTOS) NE KADAR?

Dolar fiyatı 27 Ağustos Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla alış 34.00, satış ise 34.02 TL'den işlem görüyor

27 AĞUSTOS EURO FİYATI

Euro haftanın ikinci gününde 38.01'den alınırken, 38.04'ten satılıyor.

27 AĞUSTOS STERLİN FİYATI

Sterlin fiyatı serbest piyasada alış 44.87 ve satış 44.93'ten işlem görüyor.

27 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI