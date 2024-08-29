Dolar fiyatı gece yarısı fırladı: Piyasa uzmanları sebebini açıkladı! İşte 29 Ağustos döviz kurları

29 Ağustos 2024 08:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:29

Para piyasaları dün gece oldukça haraketliydi. Gece saatlerinde dolar fiyatı tarihi bir rekora imza atarak 34.50 seviyelerini gördü. Tarihi yükseliş ve TL'deki büyük değer kaybı, pozisyon ayarlamaları ile kısa sürerken piyasa uzmanlarından yaşanan sıra dışı dalgalanmaya ilişkin ilk bilgiler geldi.

DOLAR FİYATI UÇTU, SEBEBİ BELLİ OLDU

Bloomberg'in haberine göre, Asya piyasasının açık olduğu saatlerde, dolar kuru, TL karşısında 1,4 puan kadar yükselerek 34,4898 ile rekor kırdı. Yatırımcılar ani hareketin ardından zararlarını minimize etmek için hızlıca işlemlere girişince kur normal seyrine geri döndü. Deutsche Securities'ten yapılan açıklamada ise dalgalanmanın nedenini likidite sıkıntısı olduğu belirtildi.

YEN DE TL KARŞISINDA FIRLADI

Diğer yandan aynı saatlerde Türk Lirası Japon yeni karşısında da keskin bir düşüş yaşadı. Duruma ilişkin yorum yapan Japonya merkezli Traders Securities'in Piyasa Departmanı Başkanı Yoshio Iguchi, “TL’deki hareket tam bir muammaydı" ifadesini kullandı.

Herhangi bir özel haber olmamasına rağmen, bankaların TL/yen için verdiği teklifin hızla genişlemeye başladığını belirten Iguchi "Bu hareket, TL/Yen kurunda alım tarafındaki uzun pozisyonda olan bazı yatırımcıların hareketliliğini artırdı” dedi.

Bu gelişmelerin ardından gözler döviz kurları üzerine çevrildi. Peki bugün dolar fiyatı kadar?

İşte 29 Ağustos döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

DOLAR BUGÜN (29 AĞUSTOS) NE KADAR?

29 Ağustos dolar fiyatı sabah saat 08.00 itibarıyla alış 34.13, satış ise 34.14 TL'den işlem görüyor

29 AĞUSTOS EURO FİYATI

Euro haftanın ikinci gününde 37.99'dan alınırken, 38.00'den satılıyor.

29 AĞUSTOS STERLİN FİYATI

Sterlin fiyatı serbest piyasada alış 45.09 ve satış 45.12'den işlem görüyor.

29 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI