Dolar fiyatı güne yükselişle başladı! 25 temmuz güncel döviz kurları belli oldu! 

25 Temmuz 2024 09:01 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:02

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

HSBC'den Türkiye için enflasyon ve ezber bozan dolar/TL tahmini! Altın vurgusu dikkat çekti

HSBC'den Türkiye için enflasyon ve ezber bozan dolar/TL tahmini! Altın vurgusu dikkat çekti

Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı faiz kararı öncesi dolar fiyatı dikkat çeken bir düşüşe imza atmıştı. Önceki haftalarda 33,36 ile tarihi zirveyi gören dolar kademe kademe gerileyerek 32,80'leri görmüş ardından dolar fiyatı 32.90 TL bandında fiyatlanmıştı.

Son birkaç günü bu seviyede yatay seyirde geçiren dolar kuru yeni güne ise yükselişle başladı. Yatırımcıların dikkatini çeken yukarı yönlü ivme ile bir ara 33 lira bandını da aştı. Peki güncel dolar fiyatı ne kadar? İşte 25 temmuz döviz kurları belli oldu! Güncel dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 33,0217'den işlem gördükten sonra şu sıralar yeniden gerileyerek 32,93'a sabitlendi.

Euro ise aynı saat itibarıyla 35,79 TL seviyelerinde seyrediyor.

Sterlin fiyatı ise 42.64 seviyesinde

25 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI