Dolar fiyatı günler sonra yükseldi! 30 Mayıs döviz kurları belli oldu

30 May 2024 07:49 - Güncelleme : 30 May 2024 07:52

Dolar fiyatı uzun süredir devam eden yatay seyrine son verdi. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası beklentilerin aksine önce aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar kuru son birkaç haftadır yatay pozisyon almıştı.

Dolar kurunda Merkez Bankası rezervlerinin artışı ve buna bağlı olarak Türkiye’nin risk priminin düşmesi de etkili olmuştu. Yine Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra likidite sterilizasyon adımları da dolar fiyatı üzerinde doğrudan belirleyici olmuştu.

27 MAYIS DOLAR FİYATI

Yeni gün ise dolar yatırımcıları açısından heyecanlı bir başlangıca sahne oldu. Dolar uzun süre sonra yukarı doğru ivmelenirken 30 Mayıs dolar fiyatı şu sıralar yüzde 0,26 artışta 32,29 TL'den işlem görüyor

Öte yandan, Euro ve diğer önemli para birimlerine karşı Türk Lirası da benzer bir seyir izliyor. Euro/TL paritesi de sabah saatlerinde yüzde 0,28 artışla 34,93 lira seviyesinde seyrediyor.

30 MAYIS DÖVİZ KURLARI