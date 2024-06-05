Dolar fiyatı haftalar sonra fırladı! 5 Haziran 2024 döviz kurları belli oldu

05 Haziran 2024 08:37 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 08:38

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından dolar kurunda haftalardır devam eden yatay seyir dün bozuldu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından adeta şaha kalkan dolar fiyatı, gün içerisinde bir ara yüzde 1'e kadar değer artışı yaşadı.

Bir ara 31,10 seviyelerini gören dolar kuru, dünkü çarpıcı sıçramanın ardından 32,62 lira seviyesini gördü. En son nisan ayında görülen bu seviyenin, gelen satışlar dolar kurunu 32,4 seviyelerinde dengeledi.

Ancak dolar kuru yeni günde de yukarı yönlü hareket ediyor. İşte İşte 5 Haziran dolar fiyatı ve döviz kurları

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dünkü kapanışını 32.40 seviyelerinde gerçekleştiren dolar kuru yeni güne de yükselişle başladı. Dolar bankalararası piyasada şu an yüzde 0,07 değer artışıyla 32.59 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL’de de benzer bir hareket görülüyor. Euro kuru, bugün % 0,09 yükselişle 35,51 TL’den satılıyor.