Dolar fiyatı istikrara kavuştu... Mehmet Şimşek'in kur açıklaması sonrası piyasalarda son durum
"Dolar fiyatı ne kadar oldu" sorusu cevabını buldu. Mehmet Şimşek'in dikkat çeken dolar kuru açıklamasının ardından 21 Mayıs 2024 döviz fiyatları belli olurken, doların son dönemde yakaladığı istikrar dikkat çekmeye devam ediyor... İşte para piyasalarında son durum
Dolar kuru en son ne kadar oldu, bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum nedir? 21 Mayıs döviz kurları piyasaların açılmasıyla belli oldu. Dolarda son dönemde istikrarlı fiyatlanma, bugün de sürdü.
DOLAR 30 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün yaptığı açıklamalar dolar fiyatı üzerindeki ilgiyi artırmıştı. Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz biriktirmemesi durumunda liranın nominal değer kazanabileceğini belirtmişti. Şimşek konuşmasının devamında, “Piyasadan döviz almasak (Dolar/TL ) 20’li rakamlara, 30’un altına gerilerdi” açıklamasını yapmıştı.
DOLAR NE KADAR OLDU? 1 EURO KAÇ LİRA?
Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından dolar yeni güne 32.22 seviyesinden başladı.
Bankalar arası piyasada Euro 35.00 liradan alıcı bulurken, Sterlin ise 41.00 liradan satılıyor.