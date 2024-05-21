Dolar fiyatı istikrara kavuştu... Mehmet Şimşek'in kur açıklaması  sonrası piyasalarda son durum

21 May 2024 08:38 - Güncelleme : 21 May 2024 08:40

Dolar kuru en son ne kadar oldu, bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum nedir? 21 Mayıs döviz kurları piyasaların açılmasıyla belli oldu. Dolarda son dönemde istikrarlı fiyatlanma, bugün de sürdü.

DOLAR 30 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün yaptığı açıklamalar dolar fiyatı üzerindeki ilgiyi artırmıştı. Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz biriktirmemesi durumunda liranın nominal değer kazanabileceğini belirtmişti. Şimşek konuşmasının devamında, “Piyasadan döviz almasak (Dolar/TL ) 20’li rakamlara, 30’un altına gerilerdi” açıklamasını yapmıştı.

DOLAR NE KADAR OLDU? 1 EURO KAÇ LİRA?

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından dolar yeni güne 32.22 seviyesinden başladı.

Bankalar arası piyasada Euro 35.00 liradan alıcı bulurken, Sterlin ise 41.00 liradan satılıyor.











