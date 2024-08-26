Dolar fiyatı kritik eşikte! İşte 26 Ağustos güncel döviz kurları

26 Ağustos 2024 07:50 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 07:52

Döviz kurları yeni haftanın ilk gününde hem vatandaşların hem de yatırımcıların dikkatli takibinde. Geçen hafta dolar fiyatı kırılma seviyesi olarak görülen 34 lira bandını aşmış ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu gelişmenin ardından birçok analist tarafından dillendirilen "Dolar fiyatı 36 lira olacak" iddiası yeniden gündeme taşınmış, hatta bazı analistler yıl sonu tahmini için 36 liranın da üstünde seviyeleri işaret etmişti.

DOLAR FİYATI ARTAR MI?

Hal böyleyken yeni haftanın ilk gününde piyasaların açılmasıyla güncem döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı belli oldu. Dolar kuru haftayı yine zirve seviyede açtı. Ancak dolar kuru bundan sonraki seyriyle yatırımcılar için bir tercih olup olmayacağını gösterecek. İşte İşte 26 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR BUGÜN (26 AĞUSTOS) NE KADAR?

Dolar fiyatı 26 Ağustos pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla alış 33.98, satış ise 34.00 TL'den işlem görüyor

26 AĞUSTOS EURO FİYATI

Dolar gibi son günlerde rekor üstüne rekor kıran euro yeni haftada 38.03'ten alınırken, 38.08'den satılıyor.

26 AĞUSTOS STERLİN FİYATI

Sterlin fiyatı serbest piyasada alış 44.85 ve satış 44.98'den işlem görüyor.

26 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI