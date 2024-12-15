Dolar fiyatı kritik rekor eşiğinde! İşte 15 Aralık güncel döviz kurları
Dolar fiyatı küresel piyasalarda ECB faiz kararı ve ABD enflasyon verilerinin etkisi altında rekor seviyede ve kritik 35 lira eşiğine çok yakın. Benzer bir durum, euro fiyatı ve sterlin fiyatı için de geçerli. Peki bugün para piyasalarında son durum ne? İşte 15 Aralık 2024 döviz kurları...
Döviz kurlarındaki hareketlilik 15 Aralık Pazar günü itibarıyla bankalar arası piyasa üzerinden sürüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD enflasyon verileri, küresel piyasalarda pozitif bir hava estirirken dolar başta olmak üzere fiyatları da bu durumdan etkileniyor. Peki Bu gelişmeler ışığında döviz kurları güne nasıl başladı? Para piyasalarında son durum ne? İşte 15 Aralık 2024 döviz kurları...
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar Alış: 34,9194 TL
Dolar Satış: 34,9739 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro Alış: 36,7004 TL
Euro Satış: 36,7420 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz Sterlini Alış: 44,0878 TL
İngiliz Sterlini Satış: 44,1241 TL