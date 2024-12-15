Dolar fiyatı kritik rekor eşiğinde! İşte 15 Aralık güncel döviz kurları

15 Aralık 2024 09:05 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 09:39

Dolar fiyatı küresel piyasalarda ECB faiz kararı ve ABD enflasyon verilerinin etkisi altında rekor seviyede ve kritik 35 lira eşiğine çok yakın. Benzer bir durum, euro fiyatı ve sterlin fiyatı için de geçerli. Peki bugün para piyasalarında son durum ne? İşte 15 Aralık 2024 döviz kurları...