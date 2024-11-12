Dolar fiyatı ne kadar oldu? 12 Kasım 2024 döviz kurları

12 Kasım 2024 07:14 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 08:14

Dolar kuru, Donald Trump'ın başkan seçildiği ABD seçimleri rüzgarı ile 34.16 ile son 3 ayın düşük seviyesini görmüştü. Ancak Dolar/TL daha sonra tepki alımlarıyla sınırlı toparlanmıştı. Peki dolar kurunda son durum ne? İşte 12 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

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ABD'nin 2023'te yaptığı agresif faiz artışlarının ardından, 2024 itibarıyla Amerikan ekonomisi daha dengeli bir büyüme sergilemeye başladı. Enflasyonun %2 hedefinin altına düşmesiyle birlikte, Fed'in faiz artırımlarını durdurarak oranları sabit bırakmayı tercih edebileceği öngörülüyor. Bu durum, dolar kuru üzerinde yükseliş trendini kısıtlasa da küresel finansal belirsizliklerin etkisiyle dolar yine de güvenli liman olarak görülüyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada bugün (12 Kasım 2024) dolar 34,3467 TL’den alınıp 34,3542 TL’den açılış yaptı. Dolar, düne göre yüzde 0,08 artış göstererek güne başladı. Euro 36,5854 TL’den alınırken 36,5948 TL’den işlem görüyor ve düne kıyasla yüzde 0,08 oranında değişti. Sterlin ise 44,1119 TL'den alınıyor, 44,1446 TL seviyesinden satılıyor.

12 KASIM DÖVİZ KURLARI

DOLAR NE KADAR KAZANDIRDI?

Kasım ayının başına göre dolar 0,06 TL yükselerek yüzde 0,17 oranında artış gösterdi. Yılbaşındaki 29,7714 TL seviyesinden bu yana 4,61 TL artarak yüzde 15,50 değer kazandı. Son bir yılda ise dolar 28,5609 TL’den 34,3847 TL’ye çıkarak yüzde 20,39 oranında yükseldi.

EURO NE KADAR KAZANDIRDI?

Euro, Kasım ayının başına göre 0,37 TL düşerek yüzde 0,98 oranında geriledi. Yılbaşında 32,5562 TL olan euro, 4,31 TL artarak yüzde 13,23 değer kazandı. Geçen yılın aynı döneminde 30,5286 TL seviyesinde olan euro, bugün itibarıyla yüzde 20,75 değer kazandı.

STERLİN NE KADAR KAZANDIRDI?

Sterlin, bu ayın başına göre 0,01 TL artarak yüzde 0,02 değer kazandı. Yılbaşında 37,7568 TL olan sterlin, 6,67 TL artarak yüzde 17,66 değer kazandı. Geçen yıla göre ise sterlin 34,9421 TL’den 44,4262 TL’ye yükselerek yüzde 27,14 oranında bir artış gösterdi.