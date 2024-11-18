Dolar fiyatı ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

18 Kasım 2024 07:16 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 07:18

Dolar kuru, Donald Trump'ın başkan seçildiği ABD seçimleri haftasında ile 34.16 ile son 3 ayın düşük seviyesini görmüştü. Dolar/TL son günlerde ise yeniden toparlanma halinde ve sınırlı yükselişini sürdürüyor. Peki dolar kurunda son durum ne? İşte 18 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

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'Dolar ve euro​ ne kadar' gibi sorulara yatırımcılar tarafından yeni haftanın ilk gününde de cevap aranıyor. Güncel, canlı döviz fiyatları 18 Kasım Cuma günü itibarıyla yine dijital medyanın en önemli gündemleri arasında yer alıyor.

DOLAR​ YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Uluslararası tahminlere göre dolar yıl sonunda yatırımcısına kazandıracak gibi gözüküyor. Deutsche Bank ve Morgan Stanley yıl sonunda doların 38 TL olacağını öngörürken; daha agresif tahminlerde bulunan Goldman Sachs 40,70 TL, Barclays ise 43,80 TL beklentisi paylaştı. En düşük dolar yıl sonu tahmini ise 33 TL ile HSBC'ye ait

Diğer yandan Türkiye Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi'nde 2024 yıl sonu dolar tahmini 39,46 TL olarak belirtildi. Orta Vadeli Program (OVP) ise yıl sonu dolar kuru ortalamasını 36,78 TL seviyesinde öngörüyor​.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi haftanın ilk gününde izlenen durum. Serbest piyasada şu sıralarda dolar 34,47 TL'den alıcı buluyor.

İşte, güncel döviz fiyatları canlı takip...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar alış- 34,45 TL

Dolar satış- 34,47 TL

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış- 36,31 TL

Euro satış- 36,33 TL

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin alış- 43,51 TL

Sterlin satış- 43,55 TL

18 KASIM DÖVİZ KURLARI