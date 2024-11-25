Dolar fiyatı ne kadar oldu, euro kaç TL? 25 Kasım Pazartesi Güncel döviz fiyatları

25 Kasım 2024 08:23 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:25

Dola fiyatı ve euro fiyatı ve güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte 25 Kasım güncel döviz kurları...

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Özellikle uzun süredir küçük fiyat değişimleriyle yatay bir seyirde konumlanmış durumda bulunan dolar​ kuru en çok merak edilen yabancı para birimi olarak dikkat çekiyor. Hal böyleyken Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor. Peki dolar fiyatı​ ne kadar oldu, euro​ kaç TL? İşte 25 Kasım Pazartesi Güncel döviz fiyatları

DOLAR NE KADAR OLDU? (25 KASIM 2024)

Dolar/TL saat 07:25 itibarıyla alış 34,4599 TL ve satış 34,5944 TL'den işlem görüyor

EURO NE KADAR OLDU?

Euro ise aynı saat itibarıyla 36,2527 TL seviyelerinde seyrediyor.

25 KASIM 2024 DÖVİZ FİYATLARI