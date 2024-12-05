Dolar fiyatı rekorun eşiğine geldi! İşte 5 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı

05 Aralık 2024 07:48 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 07:49

Dolar kuru günlerdir sınırlı yükselişini sürdürerek rekor sınırına dayandı. Birkaç gündür düşüş eğiliminde olan euro fiyatı da yönünü yukarı çevirdi . İşte 5 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...

Dolar​ ve euro​ 5 Aralık 2024 perşembe günü itibarıyla yine yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Hafta boyunca genel sınırlı yükseliş sergileyen dolar​ fiyatı rekor seviye ol 34.7699 TL'ye çok yakın.

DOLAR KURU​ ARTIŞ İVMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geçen haftayı yüzde 0,1 azalışla 34,6000'tan kapatan Dolar/TL​ yeni haftanın bugün de yüzde 0.10 yükseliş kaydetti. Euro ise yüzde günün ilk rakamlarına göre yüzde 0,33'lük artış sağladı. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 5 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar alış- 34,7293 TL

Dolar satış- 34,7599 TL

EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış- 36,6224 TL

Euro satış- 36,6646 TL

5 ARALIK 2024 DÖVİZ KURLARI