Dolar fiyatı rekorun eşiğine geldi! İşte 5 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı
Dolar kuru günlerdir sınırlı yükselişini sürdürerek rekor sınırına dayandı. Birkaç gündür düşüş eğiliminde olan euro fiyatı da yönünü yukarı çevirdi . İşte 5 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...
Dolar ve euro 5 Aralık 2024 perşembe günü itibarıyla yine yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Hafta boyunca genel sınırlı yükseliş sergileyen dolar fiyatı rekor seviye ol 34.7699 TL'ye çok yakın.
DOLAR KURU ARTIŞ İVMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Geçen haftayı yüzde 0,1 azalışla 34,6000'tan kapatan Dolar/TL yeni haftanın bugün de yüzde 0.10 yükseliş kaydetti. Euro ise yüzde günün ilk rakamlarına göre yüzde 0,33'lük artış sağladı. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 5 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...
DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Dolar alış- 34,7293 TL
Dolar satış- 34,7599 TL
EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Euro alış- 36,6224 TL
Euro satış- 36,6646 TL