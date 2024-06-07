Dolar fiyatı TL karşısında düşüşte: Satışlar hızlandı... 7 Haziran döviz kurları

07 Haziran 2024 08:30 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 08:56

Dolar fiyatı önceki gün yaşanan kısa süreli yükselişin ardından yeniden yatay seyre geçerken, yatırımcılar Türk Lirası'na yönelmeyi sürdürüyor. Özellikle Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında satışlar sonrası büyük bir çözülme yaşanıyor.

KKM HESAPLARI ERİYOR

Sadece geride kalan haftada, yerli yatırımcılar toplam 4,35 milyar dolar tutarında döviz ve KKM satışı gerçekleştirdi. Bu durum, döviz hesaplarının büyüklüğünün 167,38 milyar dolara düşerek 2024 yılının en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu

Peki dolar kuru bugün ne kadar? İşte dolar, euro sterlin fiyatı ve 7 Haziran döviz kurları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Doları: 32,27 (Alış) - 32,31 (Satış)

EURO KAÇ TL?

Euro: 35,17 (Alış) - 35,23 (Satış)

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin: 41,28 (Alış) - 41,36 (Satış)

7 HAZİRAN 2024 DÖVİZ KURLARI